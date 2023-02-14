МИД увидел попытку втянуть Молдавию в «жесткое противостояние» с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 78,67 (+0,62) Инвестиции, 10:36 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 73,63 (+0,84) Инвестиции, 10:36
«Моя любовь на пятом этаже». Иван Ургант перепел хит группы «Секрет» Life, 11:39
МЧС сообщило о завершении работ в Турции и Сирии и выводе спасателей Общество, 11:35
Пробить иерархию: как в российских реалиях проводить изменения в бизнесе Pro, 11:28
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:25
Племянник Пабло Неруды заявил о доказательствах отравления поэта Общество, 11:22
Юристы объяснили правила работы для самозанятых Life, 11:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:09
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
«Ведомости» узнали о блокировке Google и Zoom в ДНР Технологии и медиа, 11:05
Капитан сборной Турции по гандболу и пятилетний сын погибли под завалами Спорт, 11:04
ПА ОБСЕ отказалась определиться с позицией по допуску россиян на сессии Политика, 11:02
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 11:02
Топ-10 налоговых споров, которые Верховный суд рассмотрел в 2022 году Pro, 10:54
Вице-председатель ФРС станет главным экономическим советником Байдена Экономика, 10:53
В Иркутской области в произошедшем из-за майнинга пожаре погиб человек Крипто, 10:46
Политика ,  
0 

МИД увидел попытку втянуть Молдавию в «жесткое противостояние» с Россией

МИД обвинил Киев в попытке втянуть Молдавию в «жесткое противостояние с Россией»
В МИДе настаивают, что Россия в отличие от Украины и Запада не вмешивается во внутренние дела других государств и не планировала дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Кишинев, Молдавия
Кишинев, Молдавия (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

МИД России опровергает утверждения, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Так оно ответило на слова президента Молдавии Майи Санду, что в стране готовилась смена власти в интересах России.

Подобные заявления в МИДе назвали «необоснованными и бездоказательными». По версии ведомства, эта «дезинформация» была запущена по инициативе украинских властей и «истинная цель Киева <...> заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».

На Смоленской площади считают, что власти Молдавии намерены задействовать «миф о российской угроз» и отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем. Последние, как считают в МИДе, связаны «прежде всего» с провальной политикой властей. Также в заявлениях Кишинёва министерство увидело попытку бороться с инакомыслием и политическими оппонентами.

В МИДе также заявили, что «в отличие от стран Запада и Украины» Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. «Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества. Призываем молдавские власти проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией», — обратился МИД к Кишиневу.

Накануне Санду заявила об опасности дестабилизации и подготовке нападений на Молдавию. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — сказала она. По словам Санду, цель этих действий «состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России» (цитата по ТАСС).

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдавии «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в стране и «установлению контроля» над ней. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москве о таких планах ничего не известно. «Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — сказал Песков 10 февраля.

Читайте на РБК Pro
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Молдавия Майя Санду МИД Украина
Материалы по теме
Посла России вызвали в МИД Молдавии после полета ракеты над страной
Политика
В Молдавии обвинили Лаврова в шовинизме из-за слов о «второй Украине»
Политика
Лавров заявил о желании Запада сделать из Молдавии «следующую Украину»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter