МИД увидел попытку втянуть Молдавию в «жесткое противостояние» с Россией

В МИДе настаивают, что Россия в отличие от Украины и Запада не вмешивается во внутренние дела других государств и не планировала дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Кишинев, Молдавия (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

МИД России опровергает утверждения, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Так оно ответило на слова президента Молдавии Майи Санду, что в стране готовилась смена власти в интересах России.

Подобные заявления в МИДе назвали «необоснованными и бездоказательными». По версии ведомства, эта «дезинформация» была запущена по инициативе украинских властей и «истинная цель Киева <...> заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».

На Смоленской площади считают, что власти Молдавии намерены задействовать «миф о российской угроз» и отвлечь внимание жителей страны от внутренних проблем. Последние, как считают в МИДе, связаны «прежде всего» с провальной политикой властей. Также в заявлениях Кишинёва министерство увидело попытку бороться с инакомыслием и политическими оппонентами.

В МИДе также заявили, что «в отличие от стран Запада и Украины» Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. «Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества. Призываем молдавские власти проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией», — обратился МИД к Кишиневу.

Накануне Санду заявила об опасности дестабилизации и подготовке нападений на Молдавию. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — сказала она. По словам Санду, цель этих действий «состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России» (цитата по ТАСС).

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдавии «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в стране и «установлению контроля» над ней. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москве о таких планах ничего не известно. «Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — сказал Песков 10 февраля.