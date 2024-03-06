WP узнала об отказе Зеленской и Навальной от мероприятия с Байденом
Жена президента Украины Елена Зеленская и вдова Алексея Навального Юлия отказались посетить ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» 7 марта, пишет The Washington Post (WP) .
По данным источников издания, возможное присутствие Навальной украинская сторона восприняла негативно, так как в 2014 году Навальный во многом поддерживал присоединение Крыма. Представитель Белого дома связал решение Зеленской с «напряженным графиком», пишет издание.
Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) назвала одной из причин отказа Навальной от участия в этом мероприятии усталость. «Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, и поэтому, хотя она очень ценит приглашение, ей нужно прийти в себя хотя бы немного сейчас», — заявила Ярмыш.
Ожидается, что в своем выступлении 7 марта Байден вновь призовет республиканцев из палаты представителей одобрить финансирование для Украины «как можно быстрее», пишет WP со ссылкой на источник в Белом доме.
В 2023 году среди гостей Байден были посол Украины в США Оксана Маркарова, а также муж бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Пол Пелоси. Законодатели также отправляют приглашения для участия в обращении президента США. Ожидается, что в 2024 году его посетят родители арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, семьи заложников ХАМАС, а также первый человек, родившийся в США с помощью экстракорпорального оплодотворения.
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