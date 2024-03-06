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Смерть Навального в колонии ,  
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WP узнала об отказе Зеленской и Навальной от мероприятия с Байденом

WP узнала об отказе Зеленской и Навальной от мероприятия с Джо Байденом
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Елена Зеленская и Юлия Навальная отказались посетить обращение президента США к конгрессу, пишет WP. По данным источников издания, возможное присутствие Навальной украинская сторона восприняла негативно
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Жена президента Украины Елена Зеленская и вдова Алексея Навального Юлия отказались посетить ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» 7 марта, пишет The Washington Post (WP) .

По данным источников издания, возможное присутствие Навальной украинская сторона восприняла негативно, так как в 2014 году Навальный во многом поддерживал присоединение Крыма. Представитель Белого дома связал решение Зеленской с «напряженным графиком», пишет издание.

Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) назвала одной из причин отказа Навальной от участия в этом мероприятии усталость. «Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, и поэтому, хотя она очень ценит приглашение, ей нужно прийти в себя хотя бы немного сейчас», — заявила Ярмыш.

Ожидается, что в своем выступлении 7 марта Байден вновь призовет республиканцев из палаты представителей одобрить финансирование для Украины «как можно быстрее», пишет WP со ссылкой на источник в Белом доме.

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Джо Байден &nbsp;
Ежегодно первая леди США приглашает присоединиться к обращению «О положении страны», и президент часто упоминает присутствующих в своей речи, отмечат издание. Белый дом пока не объявил гостей Джилл Байден, за исключением Кейт Кокс — жительницы Далласа, которая была вынуждена выехать за пределы Техаса, чтобы сделать аборт, из-за почти полного запрета штата на эту процедуру.

В 2023 году среди гостей Байден были посол Украины в США Оксана Маркарова, а также муж бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Пол Пелоси. Законодатели также отправляют приглашения для участия в обращении президента США. Ожидается, что в 2024 году его посетят родители арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, семьи заложников ХАМАС, а также первый человек, родившийся в США с помощью экстракорпорального оплодотворения.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина США Елена Зеленская Юлия Навальная Джо Байден Конгресс США Джилл Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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