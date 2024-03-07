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Выборы президента США ,  
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Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Сюжет
Выборы президента США
Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже более чем в трети штатов. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах.

В борьбе за выдвижение на пост президента уверенно лидирует Дональд Трамп. Экс-президент набрал по меньшей мере голоса 1059 делегатов из 1215 необходимых. С наибольшей долей вероятности именно он будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Трамп стал лидером на праймериз в 14 штатах в «супервторник»
Политика
Дональд Трамп

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 86 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте. 6 марта Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки — Дональд Трамп стал единственным претендентом от Республиканской партии.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

До 19 марта республиканские праймериз пройдут еще в девяти штатах, где будет разыгрываться свыше 500 голосов делегатов. Весьма вероятно, что в этот период Трамп сумеет набрать «магическое число» делегатов, тем самым обеспечив себе попадание в бюллетень на общенациональном голосовании.

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты).

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в 18 штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно.

Президент США заручился поддержкой по меньшей мере 1587 делегатов из 1968 необходимых. 6 марта член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, ранее не набравший ни одного голоса делегатов, объявил о решении сняться с президентских выборов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, приостановила свою кампанию 7 февраля, но уже 28 февраля объявила о ее возобновлении. У нее также нет ни одного голоса делегата.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Следующие праймериз демократов состоятся уже 12 марта сразу в трех штатах — Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне (не путать со столицей Вашингтоном, округом Колумбия). В тот же день пройдет голосование среди сторонников Демпартии США, проживающих заграницей и на Северных Марианских островах, расположенных в западной части Тихого океана.

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Республиканская партия Демократическая партия США выборы президента Дональд Трамп Джо Байден праймериз
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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Джозеф Байден

политик, президент США
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