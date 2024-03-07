Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже более чем в трети штатов. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах.

В борьбе за выдвижение на пост президента уверенно лидирует Дональд Трамп. Экс-президент набрал по меньшей мере голоса 1059 делегатов из 1215 необходимых. С наибольшей долей вероятности именно он будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 86 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте. 6 марта Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки — Дональд Трамп стал единственным претендентом от Республиканской партии.

До 19 марта республиканские праймериз пройдут еще в девяти штатах, где будет разыгрываться свыше 500 голосов делегатов. Весьма вероятно, что в этот период Трамп сумеет набрать «магическое число» делегатов, тем самым обеспечив себе попадание в бюллетень на общенациональном голосовании.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты). Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в 18 штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.





При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно.

Президент США заручился поддержкой по меньшей мере 1587 делегатов из 1968 необходимых. 6 марта член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, ранее не набравший ни одного голоса делегатов, объявил о решении сняться с президентских выборов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, приостановила свою кампанию 7 февраля, но уже 28 февраля объявила о ее возобновлении. У нее также нет ни одного голоса делегата.

Следующие праймериз демократов состоятся уже 12 марта сразу в трех штатах — Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне (не путать со столицей Вашингтоном, округом Колумбия). В тот же день пройдет голосование среди сторонников Демпартии США, проживающих заграницей и на Северных Марианских островах, расположенных в западной части Тихого океана.