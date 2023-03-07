ЕК исключила расследование терактов на «Северных потоках» в Гааге

«Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины», который будет базироваться в Гааге, не будет расследовать взрывы на «Северных потоках». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, слова которого приводит «РИА Новости».

«Нет. Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной … Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти», — заявил Виганд.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. 4 марта было подписано соглашение, в котором говорилось о создании в Гааге появился «Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины».

При этом год назад Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военные преступления и преступления против человечества, совершенные на Украине с 21 ноября 2013 года до настоящего момента.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.