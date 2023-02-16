Минобороны России сообщило об освобождении из плена 101 военнослужащего

В Минобороны утверждают, что в плену освобожденным «грозила смертельная опасность». Их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Киев вернул из плена 100 военнослужащих, в том числе бойцов с «Азовстали»

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

С подконтрольной Украине территории освобожден 101 российский военнослужащий, в плену им «грозила смертельная опасность», заявили в Минобороны России.

«16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий», — сказали в ведомстве.

Военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС для лечения и реабилитации. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в свою очередь написал в телеграм-канале, что Украина вернула из плена 100 военнослужащих, в том числе бойцов с «Азовстали», и одного гражданского. «94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина с «Азовстали». Их так долго ждали родные. Многие из героев получили ранения разной тяжести», — рассказал Ермак.

Последний раз об обмене пленными Минобороны сообщало в начале февраля. Тогда в результате переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории». Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ермак в свою очередь говорил о возвращении домой в результате обмена 116 военнослужащих: двух офицеров, а также 114 рядовых и сержантов. Кроме того, по его словам, российская сторона отдала Киеву тела погибших в ходе боев иностранцев-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело украинца Евгения Кулика, служившего во Французском иностранном легионе.