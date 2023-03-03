Москалькова заявила о договоренности с Киевом о гумкоридоре вне политики

В конце января Москалькова сообщила о договоренности с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации. Она подчеркнула, что этот гумкоридор должен оставаться вне политики

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о сохранении гуманитарного коридора вне политики. Об этом Москалькова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей — людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи», — заявила она.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что факты пыток и издевательств над российскими военнопленными имеют место и она делает все возможное с целью привлечь внимание украинской стороны и МККК к недопустимости этого.

Последний раз Москалькова и Лубинец очно встречались в Турции в начале января. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч выступил с предложением открыть гуманитарный коридор для тех, кто получил ранения в ходе боевых действий. Его поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже Москалькова сообщила о договоренности с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации.

С начала конфликта на Украине Москва и Киев регулярно сообщали об обмене пленными. Первый в этом году состоялся 8 января: были освобождены 50 российских военных. В середине февраля Минобороны сообщило об освобождении из плена еще 101 военнослужащего.