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Москалькова заявила о договоренности с Киевом о гумкоридоре вне политики

Москалькова договорилась с украинским омбудсменом о сохранении гумкоридора вне политики
В конце января Москалькова сообщила о договоренности с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации. Она подчеркнула, что этот гумкоридор должен оставаться вне политики
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о сохранении гуманитарного коридора вне политики. Об этом Москалькова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей — людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи», — заявила она.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что факты пыток и издевательств над российскими военнопленными имеют место и она делает все возможное с целью привлечь внимание украинской стороны и МККК к недопустимости этого.

Последний раз Москалькова и Лубинец очно встречались в Турции в начале января. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч выступил с предложением открыть гуманитарный коридор для тех, кто получил ранения в ходе боевых действий. Его поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже Москалькова сообщила о договоренности с Лубинцом о содействии в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации.

С начала конфликта на Украине Москва и Киев регулярно сообщали об обмене пленными. Первый в этом году состоялся 8 января: были освобождены 50 российских военных. В середине февраля Минобороны сообщило об освобождении из плена еще 101 военнослужащего.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Татьяна Москалькова омбудсмен гуманитарный коридор Военная операция на Украине обмен пленными
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