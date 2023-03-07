Reuters узнал о начатых Киевом переговорах о продлении зерновой сделки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:34
В Чехии сообщили о краже принадлежавшего Кадырову жеребца Политика, 16:32
Начинающие инженеры вытеснили айтишников по зарплатам в США Бизнес, 16:31
Коробка для Chanel: как создавать упаковку для премиального бренда Pro, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Таиланд введет налоговые послабления для эмитентов инвестиционных токенов Крипто, 16:27
В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа Политика, 16:22
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Улюкаев рассказал о «кайфе от жизни простого человека» после заключения Политика, 16:20
В Альфа-Банке допустили рост акций «Сбера» более чем на 70% в 2023 году Инвестиции, 16:15
Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова Спорт, 16:14
В Госдуме предложили новые налоговые льготы по облигациям Инвестиции, 16:14
Два учебных самолета ВВС Италии столкнулись под Римом Общество, 16:12
Генсек ООН 8 марта встретится с Зеленским в Киеве Политика, 16:03
Morgan Stanley назвал перспективные акции для покупки возле дна рынка Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал о начатых Киевом переговорах о продлении зерновой сделки

Reuters: Киев начал переговоры о продлении зерновой сделки, Россия в них не участвует
Переговоры идут в онлайн-формате; Украина напрямую не обсуждает продление зерновой сделки с Россией, это делают союзники Киева. Срок действия соглашения истекает 18 марта
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина начала с партнерами онлайн-переговоры о продлении Черноморской зерновой инициативы — соглашения об экспорте продовольствия из трех украинских портов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Украина напрямую не ведет обсуждение с Россией о продлении сделки, но Киев исходит из того, что с Москвой говорят партнеры Украины, сообщил собеседник. «Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Киев и Москва по отдельности подписали соглашение при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Оно было продлено в ноябре на 120 дней, до 18 марта. В конце февраля замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о желании страны продлить действие зерновой сделки еще как минимум на год и добавить в нее дополнительный порт — Николаев. За это также выступают в ООН и Анкаре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл сделку примером «дороги к миру» на Украине.

По данным ООН, к началу марта текущего года из украинских портов вывезли около 23 млн т зерна, половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. 52,6% зерна поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары.

Российские власти критикуют реализацию сделки, заявляя, что ее первая часть соблюдается, а вторая — относительно экспорта российских удобрений — нет. Кремль при этом признавал, что прогресс в решении этой проблемы есть. 2 марта МИД России заявил, что США и Украина хотят добиться продления соглашения для экспорта продовольствия из украинских портов, однако заключенные ранее договоренности не работают. По мнению ведомства, Киев и западные страны саботируют их выполнение. Представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей, если другие участники будут также исполнять свои обязательства.

Читайте на РБК Pro
Почему Китай больше не ждет взрывного роста от своей экономики
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Деньги ушли в офшор: как не дать китайскому партнеру обмануть себя
Как компании манипулируют заявлениями о массовых сокращениях

В ноябре прошлого года Reuters сообщал, что Россия предложила западным странам отменить ограничения против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. В декабре замглавы МИДа Сергей Вершинин говорил, что усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно. В конце февраля ЕС представил разъяснения, в которых говорится, что если банк не находится под блокирующими санкциями (как, например, Россельхозбанк), он имеет право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Зерновая сделка Украина Турция ООН
Материалы по теме
Захарова назвала условие для продления Россией зерновой сделки
Политика
МИД обвинил Украину и Запад в срыве условий зерновой сделки
Политика
Reuters узнал о просьбе Киева к ООН и Турции о продлении зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter