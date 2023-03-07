Reuters узнал о начатых Киевом переговорах о продлении зерновой сделки

Переговоры идут в онлайн-формате; Украина напрямую не обсуждает продление зерновой сделки с Россией, это делают союзники Киева. Срок действия соглашения истекает 18 марта

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Украина начала с партнерами онлайн-переговоры о продлении Черноморской зерновой инициативы — соглашения об экспорте продовольствия из трех украинских портов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Украина напрямую не ведет обсуждение с Россией о продлении сделки, но Киев исходит из того, что с Москвой говорят партнеры Украины, сообщил собеседник. «Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Киев и Москва по отдельности подписали соглашение при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Оно было продлено в ноябре на 120 дней, до 18 марта. В конце февраля замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о желании страны продлить действие зерновой сделки еще как минимум на год и добавить в нее дополнительный порт — Николаев. За это также выступают в ООН и Анкаре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл сделку примером «дороги к миру» на Украине.

По данным ООН, к началу марта текущего года из украинских портов вывезли около 23 млн т зерна, половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. 52,6% зерна поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары.

Российские власти критикуют реализацию сделки, заявляя, что ее первая часть соблюдается, а вторая — относительно экспорта российских удобрений — нет. Кремль при этом признавал, что прогресс в решении этой проблемы есть. 2 марта МИД России заявил, что США и Украина хотят добиться продления соглашения для экспорта продовольствия из украинских портов, однако заключенные ранее договоренности не работают. По мнению ведомства, Киев и западные страны саботируют их выполнение. Представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей, если другие участники будут также исполнять свои обязательства.

В ноябре прошлого года Reuters сообщал, что Россия предложила западным странам отменить ограничения против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. В декабре замглавы МИДа Сергей Вершинин говорил, что усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно. В конце февраля ЕС представил разъяснения, в которых говорится, что если банк не находится под блокирующими санкциями (как, например, Россельхозбанк), он имеет право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями.