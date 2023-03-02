МИД обвинил Украину и Запад в срыве условий зерновой сделки

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта, договор автоматически продлевается при отсутствии претензий у сторон. США, Украина и ООН призвали продлить соглашения, МИД России заявил о невыполнении Западом условий сделки

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США и Украина хотят добиться продления зерновой сделки для экспорта продовольствия из украинских портов, но заключенные ранее соглашения не работают, так как Киев и западные страны саботируют их выполнение, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей. <...> «Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный «пакет» Генсекретаря ООН», — заявили в министерстве.

Значительная часть украинского зерна поступает по демпинговым ценам в Евросоюз, а не беднейшие страны мира, тогда как сельскохозяйственному экспорту из России создаются «откровенные препятствия», посчитали в МИДе, указав на необходимость «прекратить разыгрывать продовольственную карту».

Власти Украины по политическим причинам не позволяют возобновить поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса», несмотря на то, что положения об этом прописаны в обоих Стамбульских соглашениях, а перевалка аммиака могла бы начаться синхронно с экспортом зерна с Украины, продолжили в МИДе.

«Но ни украинцев, ни западников ничуть не беспокоит, что на мировой рынок в результате таких действий были недопоставлены 2,5 млн тонн сырья, достаточных для производства 7 млн тонн удобрений для снабжения продовольствием 200 млн человек. Как не волнует их не только кризис ценовой доступности удобрений, но и их физического дефицита», — настаивают в ведомстве.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали его по отдельности с Турцией и ООН, выступившими посредниками. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного, снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на кораблях не будут перевозиться боеприпасы или вооружение. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Сделка заключалась на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

Власти США призвали Россию согласиться на продление, пролонгацию договора поддерживал и генсек ООН Антониу Гуттериш. В Киеве намереваются не только добиться продления сделки как минимум на год (вместо очередных 120 дней), а также добавить в сделку порт Николаева. «Украинскому и мировому аграрному рынку необходимо иметь возможность планировать эти объемы [экспорта] в долгосрочной перспективе», — объяснял такое намерение заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.



Дипломаты и власти России не раз отмечали, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — относительно российского экспорта — нет. Кремль при этом признавал, что прогресс в решении этой проблемы есть: «И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. То есть здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-чего сделать».

Турция и ООН ожидают от западных стран гарантий, что препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и аммиака создаваться не будет, сообщил знакомый с ходом переговоров по зерновой сделки источник «РИА Новости» в конце февраля.