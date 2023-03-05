Захарова назвала условие для продления Россией зерновой сделки

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Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники будут также исполнять свои обязательства. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях, — сказала Захарова.

Российская сторона уже отмечала, что первая часть зерновой сделки соблюдается, а вторая — относительно экспорта удобрений — нет. 2 марта МИД России заявил, что США и Украина хотят добиться продления зерновой сделки для экспорта продовольствия из украинских портов, однако заключенные ранее соглашения не работают. По мнению ведомства, Киев и западные страны саботируют их выполнение.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали ее по отдельности с Турцией и ООН, выступившими посредниками. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного, снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на кораблях не будут перевозиться боеприпасы или вооружение.



Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Сделка заключалась на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

3 марта источник «РИА Новости» сообщил, что переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик. По словам собеседника, со стороны Турции и ООН переговорный процесс не останавливался, но «создалась тупиковая ситуация, поэтому пока нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки». Добиться прогресса возможно путем обсуждений на высшем уровне, но для этого необходимо подготовить конкретные инициативы, указал источник.