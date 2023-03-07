Хинштейн предложил для профилактики добавить в УК новую статью

Хинштейн предложил наказание до 7 лет за нарушение требований к защищенности объектов

Наказание до семи лет тюрьмы может грозить за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Законопроект поддержали в правительстве и Верховном суде, в скором времени его внесут в Госдуму, сообщил Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Уголовную ответственность с наказанием до семи лет заключения необходимо ввести за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. С таким предложением выступил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат рассказал, что соответствующий законопроект, соавтором которого выступил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, уже разработан и поддержан в правительстве и Верховном суде. В случае его принятия в УК появится новая статья, которая подразумевает ответственность:

до трех лет лишения свободы, если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.);

до пяти лет — то же деяние, приведшее к смерти человека;

до семи лет — в случае смерти двух и более лиц.

«В сегодняшних условиях — проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение. Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК России — будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии», — написал депутат.

В начале марта меры антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, президент Владимир Путин обсуждал с постоянными членами Совета безопасности России. Доклад тогда представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Совещание Совбеза состоялось через сутки после проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области. При атаке диверсантов на приграничные села Любечане и Сушаны погибли два человека, был ранен ребенок. Путин охарактеризовал нападение на приграничный район как теракт.

Спустя несколько часов после нападения в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта села Любечане с флагом. Они утверждали, что представляют «Русский добровольческий корпус». 3 марта один из присутствовавших на записи мужчин Денис Капустин (Никитин) заявил FT, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о причастности Киева к произошедшему «классической провокацией».