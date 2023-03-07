Аэропорт в Алеппо прекратил работу после удара со стороны Израиля

Минобороны Сирии: аэропорт в Алеппо выведен из строя после удара со стороны Израиля

Атака произошла около двух часов ночи 7 марта. Аэропорт получил материальный ущерб и выведен из строя, заявили в Минобороны Сирии

Аэропорт Алеппо в 2020 году (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Аэропорт города Алеппо в Сирии после удара Израиля прекратил работу, заявило сирийское Министерство обороны.

«В 2:07 утра (совпадает с мск. — РБК) сегодня израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, нацелившись на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб и он был выведен из строя», — сказано в сообщении.

Израильская сторона на момент публикации не комментировала атаку.

В этом году это уже не первая атака Израиля на объекты в Сирии, о которой заявляют власти страны. 19 февраля после ракетного удара четырех истребителей F-16 ВВС Израиля по Дамаску и его окрестностям погибли пять человек, еще 15 пострадали.

В январе израильские ВВС атаковали ракетами аэропорт Дамаска. Сирийское Минобороны заявило о двух погибших в результате атаки, воздушная гавань также была выведена из строя. Ее работу восстановили в тот же день.

Как пишет The Times of Israel, Тель-Авив называет своими целями на территории Сирии базы военных группировок, связанных с Ираном. В частности, это ливанская «Хезболла».

Израиль считает, что Тегеран представляет серьезную угрозу для страны. В этой связи израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже назвал законным нанесение ударов по ядерным объектам Ирана, поскольку он «открыто призывает» к «уничтожению» Израиля и создает «орудия для убийства» жителей страны. Иран заявлял, что не ставит перед собой задачи создать ядерное оружие.