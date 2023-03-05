Израиль отверг заявление МАГАТЭ о незаконности ударов по объектам Ирана
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал «недостойное» заявление, отвечая на вопрос журналистов об угрозе ядерного удара со стороны Израиля и США по Ирану, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.
«Гросси — достойный человек, который сделал недостойное замечание», — заявил он.
Глава МАГАТЭ, находясь в Тегеране, что «любое военное нападение на ядерный объект является незаконным» (цитата по The Times of Israel), и это утверждение «справедливо и применимо к любому ядерному объекту в мире».
«Вне какого закона? Допустимо ли Ирану, который открыто призывает к нашему уничтожению, создавать орудия для нашего убийства? Нам запрещено защищаться? Очевидно, что нам разрешено это делать», — считает Нетаньяху.
Израиль неоднократно угрожает Ирану из-за его ядерной программы — которая, по утверждению Тегерана, является мирной. Нетаньяху в феврале указывал, что только «реальная военная угроза или вероятные военные действия» могут заставить любую страну не вести разработки ядерного оружия, и чем дольше такие шаги откладываются, «тем труднее становится», а Израиль ждет «очень долго».
Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что Иран «как никогда близок к созданию ядерного оружия и почти достиг красной черты», но Израиль не допустит такого развития событий.
В середине февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Иране обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84% — для создания ядерного оружия нужно 90%. В Тегеране такие данные сочли «ошибкой инспектора» или «преднамеренным действием по созданию политической атмосферы против Ирана», передавал AP.
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