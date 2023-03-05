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Израиль отверг заявление МАГАТЭ о незаконности ударов по объектам Ирана

Премьер Израиля отверг заявление МАГАТЭ о незаконности ударов по ядерным объектам Ирана
Глава МАГАТЭ счел «незаконным» любое нападение на ядерные объекты где бы то ни было. Израильский премьер заявил, что стране «разрешено защищаться», если Тегеран создает орудия для убийства израильтян
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сделал «недостойное» заявление, отвечая на вопрос журналистов об угрозе ядерного удара со стороны Израиля и США по Ирану, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

«Гросси — достойный человек, который сделал недостойное замечание», — заявил он.

Глава МАГАТЭ, находясь в Тегеране, что «любое военное нападение на ядерный объект является незаконным» (цитата по The Times of Israel), и это утверждение «справедливо и применимо к любому ядерному объекту в мире».

«Вне какого закона? Допустимо ли Ирану, который открыто призывает к нашему уничтожению, создавать орудия для нашего убийства? Нам запрещено защищаться? Очевидно, что нам разрешено это делать», — считает Нетаньяху.

Израиль неоднократно угрожает Ирану из-за его ядерной программы — которая, по утверждению Тегерана, является мирной. Нетаньяху в феврале указывал, что только «реальная военная угроза или вероятные военные действия» могут заставить любую страну не вести разработки ядерного оружия, и чем дольше такие шаги откладываются, «тем труднее становится», а Израиль ждет «очень долго».

Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что Иран «как никогда близок к созданию ядерного оружия и почти достиг красной черты», но Израиль не допустит такого развития событий.

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В середине февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Иране обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84% — для создания ядерного оружия нужно 90%. В Тегеране такие данные сочли «ошибкой инспектора» или «преднамеренным действием по созданию политической атмосферы против Ирана», передавал AP.

Материал дополняется.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Иран ядерное оружие
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