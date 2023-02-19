Минобороны заявило об атаке Дамаска четырьмя истребителями F-16 Израиля

Удар по Израилю в ночь на 19 февраля нанесли четыре истребителя F-16 израильских ВВС. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов, передает «РИА Новости».

«Девятнадцатого февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса», — сказал он.

У российской стороны есть данные о пяти погибших и 15 пострадавших, уточнил Гуринов.

В ночь на 19 февраля сирийское госагентство SANA сообщило о ракетном ударе по Дамаску. Источник агентства в оборонной сфере назвал Израиль ответственным за удар. Агентство приводило такие же данные о погибших и пострадавших и уточняло, что среди жертв есть военный, а среди раненых — мирные граждане. В Дамаске, по его данным, было разрушено несколько домов.

Одна из ракет попала в дом в районе Кафр-Суса, писало агентство Reuters. Также в результате атаки пострадали несколько зданий в густонаселенном районе неподалеку от площади в центре Дамаска. Часть снарядов попала по административным здания средневековой Цитадели Дамаска, говорил глава Генерального управления древностей и музеев Сирии Назир Авад. Ущерб, по его словам, получил Институт прикладных искусств и Институт древностей — там были повреждены компьютеры и учебное оборудование.

Израильские военные не стали комментировать произошедшее. Российский МИД осудил атаку и назвал ее грубым нарушением норм международного права. Ведомство призвало Израиль прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии.