Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщают SANA и Al Hadath.

Как передает Al Hadath, под ударом оказалась взлетно-посадочная полоса базы, которая расположена рядом с месторождениями Конико и Аль-Омар. Источники телеканала утверждают, что ракеты могли запустить проиранские ополченцы.

Информации о погибших или пострадавших нет. Международная коалиция, в рамках которых американские военные находятся в Сирии, не прокомментировала инцидент.

В ноябре прошлого года атаке подверглась американская военная база Green Village на северо-востоке Сирии. Ответственные за атаку неизвестны. По данным командования, никто не погиб и не пострадал, базе не был причинен ущерб.