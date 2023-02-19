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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Неизвестные обстреляли ракетами военную базу США в сирийском Дэйр-эз-Зоре
Военная база США в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщают SANA и Al Hadath.
Как передает Al Hadath, под ударом оказалась взлетно-посадочная полоса базы, которая расположена рядом с месторождениями Конико и Аль-Омар. Источники телеканала утверждают, что ракеты могли запустить проиранские ополченцы.
Информации о погибших или пострадавших нет. Международная коалиция, в рамках которых американские военные находятся в Сирии, не прокомментировала инцидент.
В ноябре прошлого года атаке подверглась американская военная база Green Village на северо-востоке Сирии. Ответственные за атаку неизвестны. По данным командования, никто не погиб и не пострадал, базе не был причинен ущерб.