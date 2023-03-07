Чехия вслед за Германией решила попросить танки Leopard у Швейцарии

Германия намерена купить у Швейцарии около сотни танков Leopard, сколько хочет приобрести Чехия, неизвестно. Сам Берн пока отказывался от военных поставок Украине, но страна может разрешить реэкспорт своей техники

Танк Leopard 2 (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швейцария получила от Чехии запрос на поставки танков Leopard, сообщила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF.

«Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. <...> Будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать», — сказала Амхерд (цитата по ТАСС). Она добавила, что Берн намерен для обеспечения своей безопасности сохранить определенный запас танков.

Двумя днями ранее, 4 марта, стало известно о планах немецкого производителя вооружений Rheinmetall приобрести 96 Leopard у швейцарской компании Ruag. Речь идет о старых танках, купленных Ruag в 2016 году в Италии и не готовых к эксплуатации. Машины сейчас находятся в Италии, после подготовки их доставят на Украину.

Швейцария имеет нейтральный статус, она не оказывала Украине военную помощь и ввела эмбарго на поставки оружия обеим сторонам конфликта. Однако страна присоединилась к антироссийским санкциям и заморозила российские активы. Для передачи их Киеву Берн не увидел юридических оснований.

Reuters в начале февраля сообщал, что в правоцентристской Свободной демократической партии Швецарии предложили разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии». В конце января комитет по политике безопасности национального совета (нижней палаты парламента) страны одобрил инициативу, касающуюся реэкспорта вооружений швейцарского производства на Украину.

Этой зимой западные страны пообещали поставить Украине в будущем десятки танков. Речь идет не только о Leopard, но и о британских Challenger и американских Abrams. Польша 24 февраля заявила, что уже передала свои танки Украине. В ДНР четыре дня спустя сообщили о появлении Leopard под Артёмовском (украинское название Бахмут).



Как указывала The New York Times, Европа располагает примерно двумя тыс. танков Leopard, однако испытывает сложности с удовлетворением поставок Украине. Среди возникших проблем — неготовность машин из-за поломок и недостатка запчастей, сопротивление политических сил внутри европейских государств такой помощи.

Кремль заявил, что поставки танков Киеву «добавят проблем для Украины и украинского народа», но не смогут изменить ход спецоперации.