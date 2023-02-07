Reuters рассказал о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине

Страна близка к отказу от нейтрального статуса в вопросе поставок оружия Киеву из-за оказываемого на нее давления, сообщает агентство

Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за оказываемого на нее давления, сообщает Reuters.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира», — сказал лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарта, который предложил правительству разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии». В конце января комитет по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) страны одобрил инициативу, касающуюся реэкспорта вооружений швейцарского производства на Украину.

Швейцария является нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907 году. Страна не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, а это не является нейтральной позицией», — указал Буркарт. Результаты опроса, проведенного Sotomo, показали, что 55% граждан также выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину.

Швейцария оказалась под давлением зарубежных стран, после того как отклонила запрос Германии и Дании. Так, Копенгаген собирался передать Украине 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III, а Берлин — отправить снаряды для БМП Marder.

Депутат от «зеленых» Марионна Шлаттер, в свою очередь, считает разрешение на поставки оружия на Украину «скользким путем».

Тем временем мнения в Швейцарской народной партии (крупнейшая в нижней палате и защитник нейтралитета) теперь разделились. По словам депутата от SVP Дэвида Цубербюлера, разрешение на отправку оружия в страну, вовлеченную в вооруженный конфликт, «разрушает основу мира и процветания» Швейцарии. В то же время член партии Вернер Зальцманн не согласен с этим и обеспокоен по поводу ущерба швейцарской оборонной промышленности, которая также поддерживает пересмотр закона о реэкспорте.

В начале февраля Федеральный совет Швейцарии решил пересмотреть отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии. По мнению Берна, конфликт на Украине «глубоко проник» во внешнюю политику страны и вверг Европу в «новую эру» нестабильности.