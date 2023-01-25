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В парламенте Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину
Профильный комитет в парламенте согласился с предложением отменить запрет на реэкспорт швейцарского вооружения из третьих стран на Украину. С такими просьбами ранее обращалась ФРГ, но получала отказ из-за нейтралитета Швейцарии
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Комитет по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии одобрил парламентскую инициативу по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину, сообщила пресс-служба парламента на сайте.

Документ одобрили 14 голосами против 11. Члены комитета постановили, что запрет на реэкспорт может быть снят при определенных условиях, в частности — в «случае нарушения запрета на применение силы согласно международному праву», к чему отнесли нынешний конфликт на Украине. В других конфликтах реэкспорт будет разрешен, если две трети стран Генассамблеи ООН сочтут, что международное право нарушено.

«Большинство членов Комиссии считает, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать больше поддержки Украине. По их мнению, запрошенные изменения соответствуют закону о нейтралитете», — говорится в сообщении.

Швейцария после начала боевых действий на Украине неоднократно отказывала европейским странам в разрешении передать Киеву боприпасы и бронетехнику собственного производства. В частности, датские власти намеревались передать Украине 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III, а немецкие — отправить снаряды для БМП Marder, с проблемами столкнулось и испанское правительство. При этом Великобритании удалось передать Украине вооружение с швейцарскими комплектующими — Лондон воспользовался лазейкой в законе, согласно которой при экспорте отдельных частей или узлов вооружения специального разрешения от правительства Швейцарии не требуется.

К концу ноября прошлого года Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину. В январе этого года швейцарский президент Ален Берсе настаивал, что страна занимает «стабильную позицию» во вопросу поставок вооружений в зоны конфликтов.

Bloomberg отмечает, что изменение позиции членов парламентов Швейцарии произошло после того, как социал-демократы пересмотрели свои взгляды на этот вопрос. Они занимают третье место в нижней палате парламента (43 из 200) и второе в верхней палате (13 из 46) по числу представителей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Швейцария поставки оружия Украина
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