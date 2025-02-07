Трамп попросил у Зеленского что-то взамен денег, потраченных на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен дать что-то взамен денег, потраченных Вашингтоном на Украину. Об этом он сказал во время встречи с японским премьером в Белом доме, трансляцию вел Sky News.
Президент США упомянул «подземные ресурсы Украины». «Мы уже сказали ему (Зеленскому) о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков», — отметил он.
«Одна из вещей, которую мы рассматриваем с президентом Зеленским, — это безопасность их активов. У них под землей активы — редкоземельные и другие ресурсы, но в первую очередь редкоземельные», — пояснил американский лидер.
Трамп также сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне.
Американский президент также вновь заявил о намерении поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
На этой неделе Трамп заявил, что собирается заключить сделку с Украиной, в рамках которой она будет получать помощь в обмен на редкоземельные металлы. Как писала Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Трампу осенью прошлого года, еще до выборов. Позднее советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк уточнил, что речь шла, в частности, о месторождениях лития и титана.
По данным The New York Times и Financial Times, Киев готов на сделку по редкоземельным металлам, если Вашингтон гарантирует, что они не попадут в распоряжение Москвы.
Зеленский ответил американскому коллеге, что Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых в обмен на поддержку, назвав это справедливым.
В Кремле, комментируя предложение Трампа, заявили, что США предлагают Украине покупать помощь, но лучше бы вообще не оказывать ее и тем самым способствовать завершению конфликта.
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