Трамп попросил у Зеленского что-то взамен денег, потраченных на Украину

Президент США упомянул редкоземельные металлы. На этой неделе он уже предлагал Киеву менять помощь на них. Зеленский заявил о готовности к совместной добыче полезных ископаемых в обмен на поддержку

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен дать что-то взамен денег, потраченных Вашингтоном на Украину. Об этом он сказал во время встречи с японским премьером в Белом доме, трансляцию вел Sky News.

Президент США упомянул «подземные ресурсы Украины». «Мы уже сказали ему (Зеленскому) о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков», — отметил он.

«Одна из вещей, которую мы рассматриваем с президентом Зеленским, — это безопасность их активов. У них под землей активы — редкоземельные и другие ресурсы, но в первую очередь редкоземельные», — пояснил американский лидер.

Трамп также сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне.

Американский президент также вновь заявил о намерении поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

На этой неделе Трамп заявил, что собирается заключить сделку с Украиной, в рамках которой она будет получать помощь в обмен на редкоземельные металлы. Как писала Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он представил Трампу осенью прошлого года, еще до выборов. Позднее советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк уточнил, что речь шла, в частности, о месторождениях лития и титана.

По данным The New York Times и Financial Times, Киев готов на сделку по редкоземельным металлам, если Вашингтон гарантирует, что они не попадут в распоряжение Москвы.

Зеленский ответил американскому коллеге, что Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых в обмен на поддержку, назвав это справедливым.

В Кремле, комментируя предложение Трампа, заявили, что США предлагают Украине покупать помощь, но лучше бы вообще не оказывать ее и тем самым способствовать завершению конфликта.