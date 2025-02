В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными металлами, если Вашингтон предоставит долгосрочные гарантии, что эти ресурсы не попадут в руки России, сказал The New York Times высокопоставленный украинский чиновник.

На Украине находятся месторождения более 20 редкоземельных минералов, эксперты оценивают запасы в несколько триллионов долларов, отмечает издание. Об этом также сказал Financial Times человек, близкий к украинскому президенту.

Высказывания Трампа про помощь Киеву в обмен на редкоземельные металлы согласуются с «планом победы», представленным американскому президенту Зеленским прошлой осенью. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — добавил источник FT.

Материал дополняется