В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам
Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными металлами, если Вашингтон предоставит долгосрочные гарантии, что эти ресурсы не попадут в руки России, сказал The New York Times высокопоставленный украинский чиновник.
На Украине находятся месторождения более 20 редкоземельных минералов, эксперты оценивают запасы в несколько триллионов долларов, отмечает издание. Об этом также сказал Financial Times человек, близкий к украинскому президенту.
Высказывания Трампа про помощь Киеву в обмен на редкоземельные металлы согласуются с «планом победы», представленным американскому президенту Зеленским прошлой осенью. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — добавил источник FT.
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