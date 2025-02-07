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США назвали условие продолжения помощи другим странам

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Возвращение Трампа в Белый дом
Вашингтон продолжит оказывать помощь другим странам, если она будет отвечать национальным интересам США и иметь смысл, заявил Рубио

США продолжат оказывать внешнюю помощь, если она будет отвечать национальным интересам самих Соединенных Штатов и иметь смысл. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Доминиканской республике, трансляция шла на Youtube-канале внешнеполитического ведомства.

«Соединенные Штаты будут предоставлять международную помощь. Однако это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам», — сообщил он.

Рубио обвинил USAID в нарушении запрета на финансирование помощи
Политика
Марко Рубио

В конце января власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств на 90 дней, чтобы выяснить, какие программы продолжат получать финансирование. Дальнейшие решения о продолжении, изменении или прекращении программ должны быть приняты после проверки, итоги которой представят Рубио чуть менее чем через три месяца.

Распоряжение коснулось и Агентства США по международному развитию (USAID), штаб-квартира которого впоследствии была закрыта. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт организации в соцсети X.

Рубио обвинял USAID в том, что оно перестало учитывать национальные интересы США. «Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет <…> USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем», — говорил госсекретарь. По его мнению, деятельность агентства должна быть кардинально пересмотрена.

Госдеп после критики разрешил оказывать другим странам жизненно важную гуманитарную помощь в виде лекарств, медицинских услуг, продуктов питания, жилья и поддержки в обеспечении прожиточного минимума. США — лидер по зарубежной помощи, на эти цели в 2023 году выделили примерно $60 млрд, или 1% бюджета страны.

«Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных союзников искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США, — чтобы заполнить эту дыру», — говорил источник Reuters, знакомый с ходом обсуждений в конгрессе.

Военное снабжение Украины не прекращалось. В Кремле назвали очевидным, что США продолжают оказывать Киеву военную помощь (Москва ее осуждает).

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Марко Рубио США материальная помощь
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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