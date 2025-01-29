США расширили исключения из заморозки помощи другим странам после критики

Из-под заморозки иностранной помощи США вывели ряд гуманитарных программ. Первоначальная директива Госдепа вызвала критику, поскольку могла нарушить процесс распределения вакцин и продовольствия в нуждающихся странах

Госдепартамент США разрешил оказывать другим странам жизненно важную гуманитарную помощь в виде лекарств, медицинских услуг, продуктов питания, жилья и поддержки в обеспечении прожиточного минимума, передают Reuters, The Wall Street Journal, AP и The Washington Post со ссылкой на источники.

«Это исключение не распространяется на деятельность, связанную с абортами, конференциями по планированию семьи, административными расходами, гендерными программами или идеологической программы DEI (многообразия, равенства и инклюзивности), трансгендерными операциями или другую помощью, не связанной со спасением жизни», — говорится в служебной записке госсекретаря Марко Рубио.

В прошлую пятницу Госдепартамент временно заморозил предоставление другим странам гуманитарной помощи на 90 дней, чтобы выяснить, какие программы продолжат получать финансирование. США — лидер по зарубежной помощи, на эти цели в 2023-м году выделили примерно $60 млрд или 1% бюджета страны.

Как выяснил CBS, сотни сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены. Примерно 60 старших сотрудников USAID были отстранены от работы, в том числе помощники руководителей и их заместители. По словам источника телеканала, уволенным приказали «идти домой и ни с кем не общаться», а еще два собеседника отметили, что некоторых выпроводили из офиса.

Первоначальная директива Рубио вызвала обеспокоенность среди гуманитарных организаций, поскольку этот шаг мог нарушить процесс распределения вакцин, продовольствия и другой жизненно важной помощи в нуждающихся странах по всему миру. Эксперты приветствовали новое решение Госдепа, но отметили, что другие международные программы, в частности, по разминированию, антитеррористическому сотрудничеству или поддержке демократии, по-прежнему приостановлены, если для них не сделают специальные исключения, отмечает WSJ.

Заморозка иностранной помощи на три месяца напрямую не коснулась финансирования военных поставок Украине, которыми занимается Пентагон, но затронула ряд гражданских программ, особенно важных для Киева в условиях военных действий, пишет AP. Например, в эти выходные распоряжение прекратить работу получила некоммерческая организация Veteran Hub, которая предоставляет психологические консультации и юридическую помощь ветеранам, работникам сектора безопасности, их родным и близким.

Американские дипломаты просили исключить из приказа Рубио программы помощи Киеву, но пока не известно, будет ли запрос одобрен, сообщала Financial Times.