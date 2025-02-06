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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рубио обвинил USAID в нарушении запрета на финансирование помощи

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Возвращение Трампа в Белый дом

Некоторые сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) нарушили запрет Госдепартамента на осуществление финансирования программ иностранной помощи на 90 дней. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало.

«Это не благотворительность. Это не частные средства. Это деньги американских налогоплательщиков, и мы обязаны тратить их с умом», — отметил он.

Рубио добавил, что USAID не сотрудничало должным образом с новым руководством Госдепартамента.

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Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За этот срок предстоит провести ревизию программ. На прошлой неделе Рубио издал директиву, запрещающую Госдепартаменту и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.

Ранее бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск назвал USAID «преступной организацией» и заявил, что ей «пора умереть».

Вскоре в Вашингтоне закрылась штаб-квартира агентства. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт организации в соцсети X.

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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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