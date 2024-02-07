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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин заявил о работе МИДа с ХАМАС по заложникам после слов посла Израиля

Путин: МИД России работает с ХАМАС по вопросу заложников, результаты есть
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россия продолжает работать с политическим крылом ХАМАС по вопросу освобождения заложников, есть результаты, заявил Путин. По его словам, это касается не только россиян, но и граждан других стран, в частности прошедших Холокост
Встреча Владимира Путина с Берл Лазаром и Александром Бородой
Встреча Владимира Путина с Берл Лазаром и Александром Бородой (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российский МИД работает по вопросу заложников с политическим крылом палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации — но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост. Как я сказал, определенные результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся», — сказал глава государства.

Заявление Путина прозвучало после того, как новый посол Израиля Симона Гальперин интервью «Коммерсанту» заявила, что «позиция России тревожит и удручает», поскольку Москва не осудила действия ХАМАС, а также не признала движение террористическим.

После интервью Гальперин вызвали в российский МИД из-за недопустимых публичных высказываний, искажающих «российские внешнеполитические подходы и исторические реалии». Высказывания дипломата в МИДе назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Израиль объявил о гибели почти четверти захваченных ХАМАС заложников
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Россия спустя две недели после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила в ООН нападение боевиков палестинского движения на страну 7 октября. Вместе с этим первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сказал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей.

Он связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины». «То есть говорить о том, что он [конфликт] был неспровоцированный, совершенно неоправданно», — подчеркнул дипломат.

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Россия призывала к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, однако поданная ей резолюция не была поддержана в Совбезе ООН.

Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина, говорил Путин, подчеркивая, что такую позицию Москва заняла не сейчас, она складывалась на протяжении десятилетий.

В конце ноября ХАМАС отпустил несколько заложников с российским гражданством вне сделки с Израилем о прекращении огня (продлилась неделю) в результате переговоров с МИД России, а также «в знак признательности за позицию» Путина.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин МИД ХАМАС заложники Берл Лазар
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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