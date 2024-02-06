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Политика ,  
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Посол Израиля прибыла в МИД, куда ее вызвали после слов о политике России

Посол Израиля прибыла в МИД, куда ее вызвали после слов о политике России

Посол Израиля прибыла в МИД, куда ее вызвали после слов о политике России
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Новый посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в МИД на Смоленскую площадь, куда ее вызвали из-за недопустимых высказываний в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее МИД заявил, что посла вызвали из-за недопустимых публичных высказываний, искажающих «российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

Высказывания дипломата в МИДе назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

В интервью Гальперин раскритиковала политику России на Ближнем Востоке и заявила, что Москва якобы слишком поздно осудила октябрьское нападение ХАМАС на Израиль.

«Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность», — считает дипломат.

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Глава дипмиссии также отметила, что в российском списке запрещенных террористических организаций значатся «Братья-мусульмане», но в нем нет ХАМАС, который является «палестинским отделением «Братьев-мусульман».

«Почему его нет в этом списке? Между тем ХАМАС открыто заявляет, что это не последнее 7 октября, будут еще седьмые октября, еще десять таких седьмых октября. Они этого не скрывают, не прячутся, а, наоборот, гордятся этим. Так почему же Россия не выступит не только против терроризма, но и против повторения 7 октября?» — сказала Гальперин.

Вместо этого, подчеркнула она, «хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки».

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Фото:Yasser Qudih / Reuters

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