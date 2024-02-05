Новый посол рассказала, что не устраивает Израиль в политике России

Позиция России по войне между Израилем и ХАМАС является удручающей, поскольку страна до сих пор не признала палестинское движение террористическим, хотя сама в прошлом пострадала от терроризма, заявила новый посол Израиля в России

Посол Израиля в России Симона Гальперин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России, однако после 7 октября этот принцип, видимо, стал неактуальным. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила новый посол Израиля в России Симона Гальперин, приступившая к работе в январе.

«Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность. ХАМАС при поддержке Ирана совершил жестокое, бесчеловечное нападение. Они сжигали дома вместе с их жителями, убивали женщин, стариков и детей», — заявила посол, отметив, что прежде чем Россия осудила это «нападение», прошло какое-то время.

Она напомнила, что в России есть список запрещенных террористических организаций, в котором значатся «Братья-мусульмане». «Но ведь ХАМАС — это палестинское отделение «Братьев-мусульман». Почему его нет в этом списке? <...> Так нет же, хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки. Мы этого не можем понять», — посетовала Гальперин.

Дипломат также подчеркнула, что Израиль очень тревожит ситуация в регионе в целом, «где Иран подзуживает ХАМАС, «Хезболлу» и хуситов, которые препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу и в Красном море, что подрывает стабильность мировой торговли и приводит к росту цен». «Но от России мы не слышим ни слова осуждения в Совете безопасности ООН. Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма. Наоборот, она солидаризируется с Южно-Африканской Республикой, подавшей в Международный суд ООН абсурдный иск против Израиля, обвиняя его в геноциде. <...> Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», — заключила она.

Россия спустя две недели после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила в ООН нападение боевиков палестинского движения на страну. Вместе с этим первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сказал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей.

Дипломат связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины». «То есть говорить о том, что он [конфликт] был неспровоцированный, совершенно неоправданно», — подчеркнул зампостпреда при ООН.



В том же месяце российская сторона представила Совбезу ООН проект резолюции, в котором предложила призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня» между Израилем и ХАМАС. В нем Москва осуждала насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», а также призывала к освобождению всех заложников. Впоследствии документ не был принят. За него проголосовали пять стран, шесть воздержались, а четыре — США, Великобритания, Франция и Япония — высказались против.



Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина, говорил президент Владимир Путин. Такую позицию Москва заняла не сейчас, она складывалась на протяжении десятилетий, подчеркивал он.