Израиль объявил о гибели почти четверти захваченных ХАМАС заложников

В Израиле заявили о гибели почти четверти заложников, удерживаемых ХАМАС

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Около четверти всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС, — 31 более чем из 130 — погибли, сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По словам Хагари, среди погибших — 29 заложников, которых бойцы ХАМАС захватили в плен 7 октября 2023 года, а также двое израильских военных — Орон Шауль и Хадар Голдин, похищенные в 2014 году. По данным ЦАХАЛ, палестинская группировка убила Шауля и Голдина десять лет назад, их тела так и не вернули семьям.

Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» также подтвердила, что погиб 31 заложник, включая двоих военных.

Накануне, 6 февраля, The New York Times со ссылкой на разведку Израиля сообщила по крайней мере о 32 погибших с учетом Шауля и Голдина. Четыре израильских чиновника заявили, что в разведке также рассматривают версию, что в плену ХАМАС могли погибнуть более 50 заложников, пишет газета.

В январе власти Израиля сообщали, что ХАМАС продолжает удерживать 136 заложников.

Представитель военного крыла группировки Абу Обейда говорил, что переговоры об освобождении похищенных «бессмысленны» до прекращения огня в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицал возможность обмена заложников на прекращение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа.