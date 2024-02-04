Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания

Трамп планирует закрыть границу в случае переизбрания в 2024 году, «потому что ни одна страна не может такого выдержать». По его словам, в США направляют нелегалов, которые «не нужны своим» государствам

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о планах закрыть границу в случае своего переизбрания на выборах в ноябре 2024 года, потому что «ни одна страна не может такого выдержать».

«Мы собираемся закрыть границу, потому что ни одна страна не может такого выдержать. Просто посмотрите на то, что происходит с нашей страной: сюда прибывают люди из тюрем и колоний, из психиатрических клиник и приютов для сумасшедших. Наша страна разрушается», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Его также попросили рассказать о планах по решению миграционного вопроса в случае победы на выборах. Ведущая Fox News отметила, что сейчас в США насчитывается от 8 млн до 10 млн нелегалов.

«Ну что же, нам придется депортировать многих из них. Это нецелесообразно. А теперь посмотрите, эти страны очень умные <...>. Вполне логично, что они вывозят людей и отправляют их караванами в Соединенные Штаты. Они не только из Южной Америки, это люди из Африки, из Азии, со всего мира», — отметил экс-президент США, добавив, что эти государства отправляют тех, кто «им не нужен».

Трамп считает, что нельзя допускать событий, произошедших два дня назад в Нью-Йорке, когда, по его словам, банды нелегальных мигрантов из Венесуэлы и Гондураса избили полицейских.

«У меня была самая безопасная граница в истории нашей страны. Я построил стену протяженностью 561 миль, и это было здорово. Но я также добился, чтобы Мексика предоставила нам 28 солдат бесплатно <...>. Сейчас у нас самая плохая граница, вероятно, за всю мировую историю», — подчеркнул экс-президент.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и действующий президент Джо Байден поборются в президентской гонке. Оба кандидата уже победили в свои первых праймериз.

В конце января между властями Техаса и администрацией США произошел конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Причиной стало сдерживание потока нелегальных мигрантов губернатором штата Грегом Эбботом без согласования с федеральным руководством. Издание Newsweek сообщало об отправке вооруженных сил в Техас и материальной поддержке со стороны сразу нескольких американских штатов, которыми руководят губернаторы-республиканцы. The Spectator охарактеризовало эти события как «крошечную гражданскую войну» и сообщило о публикациях призывов жителей Техаса к отделению от США.