В США зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики

В декабре границу США со стороны Мексики ежедневно пересекали более 10 тыс. человек, почти 60% — через города в Аризоне и Техасе. В Мехико ранее заявили о заключенных соглашениях с Вашингтоном «на благо наших народов и государств»

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В декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года, сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности.

В последний месяц зимы границу ежедневно пересекали более 10 тыс. человек; такой приток сохранялся до недавнего времени, когда число мигрантов начало снижаться.

Почти 60% всех мигрантов незаконно пересекли границу США через города Тусон (штат Аризона) и Дель-Рио (штат Техас), где, как пишет CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности, ежедневно фиксируют от 2000 до 3000 нелегальных пересечений.

Трудности из-за притока мигрантов испытывают и города, расположенные вдали от мексиканской границы. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил CNN, что взможности города «достигли предела», без скоординированного решения миграционный кризис «разрушит местную экономику». Денвер в 2024 году потратит около 10% городского бюджета на помощь мигрантам, полагает мэр Майк Джонстон.

В течение 2023 года в США не раз фиксировался рост числа желающих въехать в страну, наплыв, в частности, отмечается на границе с Мексикой. В мае в стране прекратил действовать особый режим в вопросе депортации, введенный еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19. Администрация действующего лидера Джо Байдена ввела новые требования, например, о депортации тех, кто не имеет права на убежище. В декабре The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена согласилась на введение нового механизма по ускоренной высылке мигрантов, аналогичного Статье 42.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Мехико. По словам мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, стороны заключили «важные соглашения на благо наших народов и государств». Американские чиновники рассказали, что власти Мексики проинформировали их о новых мерах борьбы с миграционным кризисом.