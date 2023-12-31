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Политика ,  
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В США зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики

CNN: число мигрантов, прибывших на границу США, стало рекордным с 2000 года
В декабре границу США со стороны Мексики ежедневно пересекали более 10 тыс. человек, почти 60% — через города в Аризоне и Техасе. В Мехико ранее заявили о заключенных соглашениях с Вашингтоном «на благо наших народов и государств»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года, сообщает CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности.

В последний месяц зимы границу ежедневно пересекали более 10 тыс. человек; такой приток сохранялся до недавнего времени, когда число мигрантов начало снижаться.

Почти 60% всех мигрантов незаконно пересекли границу США через города Тусон (штат Аризона) и Дель-Рио (штат Техас), где, как пишет CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности, ежедневно фиксируют от 2000 до 3000 нелегальных пересечений.

США и Мексика провели экстренную встречу по миграции
Политика
Фото:Rebecca Noble / Reuters

Трудности из-за притока мигрантов испытывают и города, расположенные вдали от мексиканской границы. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил CNN, что взможности города «достигли предела», без скоординированного решения миграционный кризис «разрушит местную экономику». Денвер в 2024 году потратит около 10% городского бюджета на помощь мигрантам, полагает мэр Майк Джонстон.

В течение 2023 года в США не раз фиксировался рост числа желающих въехать в страну, наплыв, в частности, отмечается на границе с Мексикой. В мае в стране прекратил действовать особый режим в вопросе депортации, введенный еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19. Администрация действующего лидера Джо Байдена ввела новые требования, например, о депортации тех, кто не имеет права на убежище. В декабре The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена согласилась на введение нового механизма по ускоренной высылке мигрантов, аналогичного Статье 42.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Мехико. По словам мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, стороны заключили «важные соглашения на благо наших народов и государств». Американские чиновники рассказали, что власти Мексики проинформировали их о новых мерах борьбы с миграционным кризисом.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мексика США мигранты граница

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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