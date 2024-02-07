 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Послы США предупредили об ударе по репутации среди друзей и врагов

NYT: дипломаты США предупредили об ударе по репутации из-за голосования о помощи
Союзники США хотят знать, что Вашингтон поможет, когда «дела идут плохо», и если не согласовать помощь Украине — это серьезно навредит доверию, написали американские дипломаты из девяти стран в «необычном» обращении
Фото: Anna Rose Layden / Reuters
Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном случае пострадает доверие со стороны стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times.

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении.

Рассматриваемые сейчас решения будут иметь долгосрочные последствия, власти других стран следят за процессом, предупредили послы: «Они хотят видеть, что, когда дела идут плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами».

Дипломаты подчеркнули: никто из них ни разу подписывал подобное письмо. Они пояснили, что в свете «серьезности этого исторического момента» считают необходимым поделиться прямой и честной оценкой ситуации. New York Times также отмечает, что подобные обращения — «несколько необычно» для дипломатов, которые редко публично выступают со своей позицией в таких случаях. Однако они во время недавней встречи на региональной конференции рассудили, что риск неудачи принятия законопроекта оправдывает этот шаг.

Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения»
Политика
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь

На среду, 7 февраля, в конгрессе запланировано голосование по законопроекту, который предусматривает $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

Экс-президент Дональд Трамп и его сторонники в палате представителей раскритиковали проект. По их мнению, закон дал бы президенту слишком большую свободу действий, чтобы защитить мигрантов от депортации и предлагает недостаточно мер по противодействию наплыва мигрантов. Некоторые республиканцы публично признаются, что не хотели бы давать Джо Байдену политическую победу преддверии президентских выборов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет передан на рассмотрение сената. Почему? Простая причина. Дональд Трамп», — заявил Байден. Затем лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, поддержавший законопроект, признал, что проект потерпит неудачу из-за спикера палаты представителей Майка Джонсона.

США выделили Украине последний пакет военной помощи на $250 млн в конце декабря. Поддержка Украины в дальнейшем не будет достигать уровня 2022–2023 годов, предупреждал Госдепартамент.

Российские власти требуют прекратить поставки украинской армии и полагают, что помощь Украине все же удастся согласовать. «Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Конгресс репутация США американские дипломаты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Белый дом опроверг слова Карлсона о попытках помешать интервью с Путиным Политика, 00:26
Послы США предупредили об ударе по репутации среди друзей и врагов Политика, 00:24
«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники Бизнес, 00:01
Самые памятные события Олимпийских игр-2014 в Сочи. Фотогалерея Спорт, 00:00
Немецкая SAP с 20 марта прекратит доступ к облачным услугам для россиян Технологии и медиа, 00:00
Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний Бизнес, 00:00
HBO заменил Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» болгарским актером Общество, 06 фев, 23:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК Общество, 06 фев, 23:35
YouTube заблокировал около 40 каналов региональных телекомпаний России Технологии и медиа, 06 фев, 23:21
В МИДе объяснили причину вызова посла Израиля в Москве Политика, 06 фев, 23:17
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 06 фев, 22:57
Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета Политика, 06 фев, 22:52
ГБР сообщило о завершении следствия по «угольному делу» Порошенко Политика, 06 фев, 22:50
Производитель Bayraktar начал строительство завода дронов под Киевом Экономика, 06 фев, 22:44