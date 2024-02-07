Послы США предупредили об ударе по репутации среди друзей и врагов

Союзники США хотят знать, что Вашингтон поможет, когда «дела идут плохо», и если не согласовать помощь Украине — это серьезно навредит доверию, написали американские дипломаты из девяти стран в «необычном» обращении

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Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном случае пострадает доверие со стороны стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times.

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении.

Рассматриваемые сейчас решения будут иметь долгосрочные последствия, власти других стран следят за процессом, предупредили послы: «Они хотят видеть, что, когда дела идут плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами».

Дипломаты подчеркнули: никто из них ни разу подписывал подобное письмо. Они пояснили, что в свете «серьезности этого исторического момента» считают необходимым поделиться прямой и честной оценкой ситуации. New York Times также отмечает, что подобные обращения — «несколько необычно» для дипломатов, которые редко публично выступают со своей позицией в таких случаях. Однако они во время недавней встречи на региональной конференции рассудили, что риск неудачи принятия законопроекта оправдывает этот шаг.

На среду, 7 февраля, в конгрессе запланировано голосование по законопроекту, который предусматривает $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю и около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

Экс-президент Дональд Трамп и его сторонники в палате представителей раскритиковали проект. По их мнению, закон дал бы президенту слишком большую свободу действий, чтобы защитить мигрантов от депортации и предлагает недостаточно мер по противодействию наплыва мигрантов. Некоторые республиканцы публично признаются, что не хотели бы давать Джо Байдену политическую победу преддверии президентских выборов.

«Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет передан на рассмотрение сената. Почему? Простая причина. Дональд Трамп», — заявил Байден. Затем лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, поддержавший законопроект, признал, что проект потерпит неудачу из-за спикера палаты представителей Майка Джонсона.

США выделили Украине последний пакет военной помощи на $250 млн в конце декабря. Поддержка Украины в дальнейшем не будет достигать уровня 2022–2023 годов, предупреждал Госдепартамент.

Российские власти требуют прекратить поставки украинской армии и полагают, что помощь Украине все же удастся согласовать. «Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.



