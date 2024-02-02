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Губернатор Флориды отправит тысячу нацгвардейцев на помощь Техасу

Губернатор Флориды Десантис отправит батальон нацгвардейцев на помощь Техасу
Это первый случай, когда силы Нацгвардии Флориды будут развернуты за пределами штата. Помимо Флориды о готовности отправить силы Нацгвардии на границу с Мексикой объявили уже несколько штатов

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении отправить войска Национальной гвардии штата в Техас для помощи в остановке потока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о батальоне численностью до 1 тыс. военнослужащих, уточнил он.

«Мы здесь, чтобы сказать, как жители Флориды, что нам нужно остановить это вторжение на нашей южной границе раз и навсегда», — заявил губернатор, стоя в окружении гвардейцев и рядом с табличкой с надписью: «Остановите вторжение». Десантис отметил, что президент Джо Байден имеет полномочия, чтобы закрыть границу, но ему «не хватает воли» сделать это. «Он не способен увидеть проблему такой, какая она есть, и выполнить работу», — подчеркнул он.

Это первый случай, когда силы Нацгвардии Флориды будут развернуты за пределами штата, отмечает телеканал.

В поддержку губернатора Техаса Грега Эббота, вступившего в противостояние с федеральными властями из-за миграционного кризиса уже выступили 25 республиканцев — губернаторов штатов, обвинивших Байдена и его администрацию в отказе соблюдать иммиграционные законы. Часть штатов объявили о готовности отправить в Техас струдников своих силовых структур для борьбы с нелегальными мигрантами. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил президенту конфронтацией с вооруженными силами штата.

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Фото:Go Nakamura / Reuters

Между властями Техаса и администрацией США разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Еще весной 2021 года техасский губернатор-республиканец Грег Эбботт инициировал не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального потока мигрантов и наркотиков из Мексики под кодовым названием «Одинокая звезда» (Техас называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге). Впоследствии из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка. Летом 2023 года на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс появилась плавучая преграда — цепь буев.

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Фото:John Moore / Getty Images

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но власти Техаса отказались подчиняться. В январе Нацгвардия и полиция штата взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы, но власти штата снова отказались повиноваться. Верховный суд США в итоге постановил убрать заграждения и разрешить федеральным агентам перерезать проволоку на границе с Мексикой.

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Теги
Елена Чернышова
Рон Десантис Флорида Техас Нацгвардия мигранты
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