Губернатор Флориды отправит тысячу нацгвардейцев на помощь Техасу

Это первый случай, когда силы Нацгвардии Флориды будут развернуты за пределами штата. Помимо Флориды о готовности отправить силы Нацгвардии на границу с Мексикой объявили уже несколько штатов

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении отправить войска Национальной гвардии штата в Техас для помощи в остановке потока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о батальоне численностью до 1 тыс. военнослужащих, уточнил он.

«Мы здесь, чтобы сказать, как жители Флориды, что нам нужно остановить это вторжение на нашей южной границе раз и навсегда», — заявил губернатор, стоя в окружении гвардейцев и рядом с табличкой с надписью: «Остановите вторжение». Десантис отметил, что президент Джо Байден имеет полномочия, чтобы закрыть границу, но ему «не хватает воли» сделать это. «Он не способен увидеть проблему такой, какая она есть, и выполнить работу», — подчеркнул он.

Это первый случай, когда силы Нацгвардии Флориды будут развернуты за пределами штата, отмечает телеканал.

В поддержку губернатора Техаса Грега Эббота, вступившего в противостояние с федеральными властями из-за миграционного кризиса уже выступили 25 республиканцев — губернаторов штатов, обвинивших Байдена и его администрацию в отказе соблюдать иммиграционные законы. Часть штатов объявили о готовности отправить в Техас струдников своих силовых структур для борьбы с нелегальными мигрантами. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил президенту конфронтацией с вооруженными силами штата.

Между властями Техаса и администрацией США разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Еще весной 2021 года техасский губернатор-республиканец Грег Эбботт инициировал не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального потока мигрантов и наркотиков из Мексики под кодовым названием «Одинокая звезда» (Техас называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге). Впоследствии из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка. Летом 2023 года на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс появилась плавучая преграда — цепь буев.

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но власти Техаса отказались подчиняться. В январе Нацгвардия и полиция штата взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы, но власти штата снова отказались повиноваться. Верховный суд США в итоге постановил убрать заграждения и разрешить федеральным агентам перерезать проволоку на границе с Мексикой.