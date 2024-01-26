Конфликт Байдена с Техасом: чем угрожает спор из-за «Одинокой звезды»

Между властями Техаса и администрацией США разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Жители штата уже требуют отделения от США, а соседние штаты отправляют свои вооруженные подразделения техасцам на подмогу

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26 января американское издание Newsweek сообщило, что сразу несколько американских штатов, которыми руководят губернаторы-республиканцы, направили свои вооруженные силы в Техас, а также предоставили его властям материальную поддержку. В последние месяцы между властями южного штата, расположенного на границе с Мексикой, и федеральным правительством разгорелся масштабный конфликт, причиной которого стали не согласованные с центром действия губернатора Грега Эббота, направленные на сдерживание потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США.

Издание The Spectator охарактеризовало события в Техасе как «крошечную гражданскую войну», а жители штата уже публикуют в соцсетях призывы к отделению штата от США.

Как усиливались трения между Техасом и федеральным правительством

Конфликт между техасским губернатором и федеральным правительством начался еще в марте 2021 года, когда Эббот инициировал не согласованную с центральными властями операцию по предотвращению нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из соседней Мексики, с которой штат делит 1930-километровую границу. Операция получила кодовое название «Одинокая звезда» (Техас также называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге). Летом 2022 года, когда информация об этом дошла до Вашингтона, Минюст США начал расследование в отношении техасского департамента общественной безопасности — его начали проверять на предмет нарушения прав человека, а именно дискриминацию на основании расы, цвета кожи и этнической принадлежности.

Между тем ситуация на южной границе продолжала ухудшаться, и Эббот принимал все более радикальные меры по борьбе с миграционным кризисом. На берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой — опять же без разрешения федерального правительства были установлены несколько рядов колючей проволоки. Губернатор заявил, что никакие согласования сверху ему не нужны, а власти Техаса «выполняют работу федерального правительства по охране границы». Бойцам Национальной гвардии Техаса и местным полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов и предъявлять им обвинения в нарушении общественного порядка. Нередко офицеры применяли силу: как рассказал один полицейский, ему и его сослуживцам отдали приказ «столкнуть обратно в воду» группу из 120 мигрантов, включая детей, чтобы те «ушли назад в Мексику».

Наконец, летом 2023 года власти Техаса установили плавучую преграду — цепь буев — на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс. Как отмечает The Washington Post, месторасположение преград было выбрано неслучайно: с 2021 по 2022 году число нелегальных пересечений границы в этой местности выросло втрое; с 2022 по 2023 год прирост составил 56%.

Минюст США подал жалобу на штат, назвав установку водного заграждения нарушением закона о реках и бухтах. Юристы министерства заявили, что барьер представляет угрозу судоходству и общественной безопасности и установлен без требуемого на то одобрения инженерного корпуса армии Соединенных Штатов. Ситуация также вызывала серьезную озабоченность у правозащитников: спасатели несколько раз находили в заграждении тела утонувших. Техасские власти настаивали, что те захлебнулись при попытке пересечь реку выше по течению.

Как конфликт между Эбботом и Байденом перешел в острую фазу

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но Эббот продолжал защищать установку заграждений. А 18 декабря подписал законопроекты, предполагающие выделение еще $1 млрд на возведение пограничных барьеров и ужесточающие наказание за нелегальное пересечение границы Техаса и Мексики.

Затем, в январе, служащие Национальной гвардии и полиции Техаса взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Представители Министерства внутренней безопасности США заявили, что из-за того, что пограничникам по приказу Эббота «физически преградили дорогу», в Рио-Гранде утонули женщина и двое детей. 14 января администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовало незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы.

Однако Техас отказался повиноваться. «Поскольку факты и закон на стороне Техаса, штат будет продолжать использовать свои конституционные полномочия для защиты своей территории, а я буду продолжать защищать эти законные усилия в суде», — написал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон в ответном письме.

22 января Верховный суд США принял сторону федерального правительства, постановив убрать заграждения и разрешив федеральным агентам перерезать установленную ранее проволоку на границе с Мексикой. Тем не менее Эббот и департамент общественной безопасности Техаса «удвоили усилия» по возведению барьеров, сообщает CNN. Губернатор назвал проволочные заграждения «эффективным средством сдерживания незаконных пересечений, которые поощряет Байден». «Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал он.

25 января в поддержку Эббота выступили 25 республиканцев — губернаторов штатов. Они обвинили президента и администрацию США в отказе соблюдать иммиграционные законы. «Вместо того чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — говорится в заявлении, опубликованном губернаторами.

А 26 января вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил Байдену конфронтацией с вооруженными силами штата. «Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на границе, в этом парке, когда мы на самом деле выполняем работу, которую хочет американский народ», — приводит его слова Newsweek.

Почему начали говорить об отделении Техаса от США

На фоне эскалации конфликта между Техасом и федеральным правительством ряд СМИ стал писать о возможном отделении бунтующего штата от остальных — о возможности появления «Техасской народной республики» даже написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отмечает Newsweek, постановление Верховного суда США разозлило техасцев, поддерживающих меры Эббота и недовольных растущим числом нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, в декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года. В соцсети X (бывший Twitter) были опубликованы сотни постов с хэштегом Texit, то есть Texas Exit («Выход Техаса»).

При этом еще в июне 2023 года съезд республиканцев штата Техас принял платформу, призывающую провести референдум, «чтобы определить, должен ли штат Техас подтвердить свой статус независимого государства». Некоторые из сторонников отделения Техаса ссылаются на положения раздела 2 статьи 1 конституции штата, в которой говорится о неотъемлемом праве техасцев «изменять, реформировать или упразднять свое правительство таким образом, какой он сочтет целесообразным». Вспоминают и прецедент 1861 года: во время Гражданской войны Техас вышел из Соединенных Штатов Америки и примкнул к Конфедеративным Штатам Америки. По завершении боевых действий конгресс США принял его назад в союз.

Однако, как отмечает Newsweek, штат юридически не может отделиться от США, в том числе из-за постановления Верховного суда США 1869 года по делу «Техас против Уайта». Тогда суд постановил, что отдельные штаты не могут в одностороннем порядке принять решение о выходе из США. «Союз между Техасом и другими штатами стал таким же полным, таким же постоянным и таким же неразрывным, как союз между первыми штатами. Пересмотр или отмена этих отношений невозможны иначе как через революцию или через согласие Штатов», — говорится в решении суда.