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Муратов назвал «контрольным выстрелом» отзыв лицензии у сайта «Новой»

Муратов назвал «контрольным выстрелом» решение ВС отозвать лицензию у сайта «Новой газеты»
История про «профилактический» отзыв лицензии у «Новой газеты» «нуждается в хороших перьях», заявил Муратов. Ранее ВС аннулировал лицензию у сайта издания. В начале месяца аналогичное решение было принято по его печатной версии
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Решение отозвать лицензию у сайта «Новой газеты» — это «контрольный выстрел в голову», заявил во время выступления в суде главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

В своей речи он обратился к представителю Роскомнадзора. «Я не согласен с тем, что вы сказали о том, что это профилактическая процедура. Это — убийство», — сказал Муратов, напомнив, что в следующем году изданию могло исполниться 30 лет.

Само решение суда главред назвал несоразмерным «ошибке», которая, по его словам, была чисто технической. «Вы могли нам вручить штраф, мы бы его оплатили, одно из нарушений мы бы точно признали. Оно носит технический характер, мы до этого эту организацию много раз маркировали. Но очевидно же, что это глазная ошибка, так называемая. <...> Бывает. Ну, предупредили бы, устранили, накажите, возьмите деньги, мы заплатим. Зачем уничтожать газету?», — заявил Муратов.

«Наши сотрудники летали в космос. Юрий Михайлович Батурин вернулся Героем Российской Федерации. Мои коллеги были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Юрий Щекочихин. Анна Политковская. Настя Бабурова, адвокат Стас Маркелов. Наташа Эстемирова. Игорь Домников. Они погибли, защищая право людей знать. Когда в безнадежной ситуации оказались многие наши военнослужащие во время Первой Чеченской войны, наш военный обозреватель майор Измайлов, Юрий Щекочихин спасли 174 человека, освободили из плена, не создав рынка невольничества, не оперируя деньгами», — напомнил он.

Он также обратил внимание на то, что редакция приостановила выпуск газеты после того, как Роскомнадзор обязал СМИ опираться в статьях о спецоперации на Украине только данные из официальных российских источников. «Нет, РКН этого мало, они хотят еще контрольный выстрел в голову сделать. И сделали. «Профилактировали» нас тем, что закрыли. Поразительная, конечно, история! Она нуждается в хороших перьях», — заявил главред.

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Фото:Павел Смертин / ТАСС

«Я хотел бы еще добавить, что вы лишаете сотню людей работы, рабочих мест. Вы лишаете читателей, которых у нас в марте было 27 млн человек, понимаете, вы лишаете их права на информацию? И это у вас называется «профилактика». Ну да, хорошо. Я буду теперь знать, что такое профилактика», — закончил свою речь в суде нобелевский лауреат.

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Ранее 15 сентября Верховный суд Роскомнадзора отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. Иск ведомства был связан с вынесением сайту «Новой газеты» двух предупреждений за отсутствие в статьях маркировки двух некоммерческих организаций-иноагентов — «Гражданское действие» и «Гуманитарное содействие» (первую НКО 9 сентября исключили из списка иноагентов, вторая организация по-прежнему в нем значится), сообщил «Интерфакс». Ответчики настаивали, что нарушения были незначительны и требования Роскомнадзора им несоразмерны. После решения суда они заявили о намерении обжаловать приговор.

Ранее, 5 сентября, московский суд по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного издания «Новой газеты». Как заявили в ведомстве, редакция не предоставила свой устав в положенные сроки. Муратов назвал решение об отзыве лицензии политическим, отметив, что издание «подавало все документы, и много лет назад».

На следующий день, 6 сентября, суд также признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты», созданной журналистами издания.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
«Новая газета» Дмитрий Муратов Отзыв лицензии СМИ Верховный суд журналистика
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