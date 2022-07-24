Сайт «Новой рассказ-газеты» заблокировали спустя неделю после запуска
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала «Но» (сокращение от «Новая рассказ-газета»), который создали журналисты «Новой газеты», прекратившей выпуск после начала операции на Украине.
В базе данных сервиса Роскомнадзора есть запись о блокировке всего сайта Novaya.no на основании решения Генпрокуратуры от 22 июля. Утром 24 июля сайт «Но» был недоступен, при попытке на него зайти появляется сообщение об ограничении доступа к информационному ресурсу.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
Блокировка сайта осуществляется на основании стандартной в таких случаях статьи 15.3 ФЗ «Об информации». Она позволяет блокировать ресурсы, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных митингах, а также распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.
В своем Telegram-канале «Новая рассказ-газета» сообщила, что сайт заблокировали за «дискредитацию». «Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит», — говорится в сообщении издания.
Там отметили, что ресурс проработал семь дней и девять часов. Вечером в субботу издание получило уведомление Роскомнадзора о блокировке, а непосредственное ограничение доступа к сайту началось через два часа.
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины».
Часть сотрудников «Новой газеты» уехала в Европу, где создала «Новую газету. Европа». Финансировать ее работу предполагалось через платформы краудфандинга, главным редактором стал Кирилл Мартынов, который в «Новой газете» был редактором отдела политики. Однако в конце апреля Роскомнадзор заблокировал сайт нового издания.
О создании «Новой рассказ-газеты» в начале июля объявил главный редактор «Новой», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Руководит редакционной политикой Сергей Кожеуров, работают над новым изданием журналисты «Новой газеты», оставшиеся в Москве.