Муратов назвал 30 лет мира подарком Горбачева

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов назвал главные заслуги Михаила Горбачева перед страной и миром. По его словам, первый и последний президент СССР сделал «невероятный подарок», подобных которому больше не будет

Дмитрий Муратов (Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP)

Первый президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев подарил миру 30 лет мира, написал в некрологе на сайте «Новой газеты» ее главный редактор, также нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. По его мнению, такой подарок больше не повторится.

«Но он сделал и стране, и миру невероятный подарок: он подарил нам 30 лет мира. Без угрозы глобальной и ядерной войны. Кто еще способен на такое? Но. Подарок закончился. Подарка больше нет. И больше подарков не будет», — говорится в некрологе.

По словам Муратова, Горбачев презирал войну и «реал-политик» и верил, что «время решать вопросы мирового устройства силой прошло».

«Он верил в выбор народов. Он отпустил политзаключенных. Остановил войну в Афганистане и гонку ядерных вооружений. Он рассказывал мне, что отказался нажимать кнопку ядерной атаки даже на тренировках!» — пишет главред «Новой».

К заслугам Горбачева Муратов также отнес бескровное прощание с коммунизмом. «Его постоянно упрекали сторонники империи, что он отдал Германию, Чехию, Польшу. Он однажды ответил с непередаваемым сарказмом: «А кому я отдал? Германию — немцам. Польшу — полякам, Чехию — чехам. А кому надо было?», — вспоминает Муратов.

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«Запомним навсегда: он любил женщину больше своей работы, права человека ставил выше государства, а мирное небо ценил больше личной власти», — призвал Муратов.

Горбачев умер вечером 30 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. В Горбачев-фонде сообщили, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. «Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник ТАСС. Раиса Горбачева умерла в сентябре 1999 года, они были женаты с 1953 года. Дату похорон определит семья, уточнили в фонде.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утром 31 августа сообщил, что решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принято. «Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.



Отвечая на вопрос, примет ли участие в похоронах Горбачева президент Владимир Путин, пресс-секретарь заявил: «Мы пока не знаем, какая будет процедура, это будет зависеть от пожеланий родных и близких, сейчас пока нет информации на этот счет».