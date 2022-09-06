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Суд в Москве аннулировал лицензию «Новой рассказ-газеты»
Басманный суд Москвы аннулировал лицензию «Новой рассказ-газеты»
Басманный суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты», созданной журналистами «Новой газеты», сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признано недействительным регистрация средства массовой информации журнала «Новая рассказ-газета», — сообщили в суде.
Накануне инстанция вынесла аналогичное решение в отношении «Новой газеты», которая выпускалась с 1993 года.
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