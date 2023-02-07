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Клишас назвал идею о смертной казни для предателей «потоком сознания»

Сенатор Клишас назвал идею о смертной казни для предателей «потоком сознания»
Сенатор отреагировал на слова депутата Госдумы единоросса Андрея Колесника о том, что мораторий на смертную казнь можно было бы отменить для «предателей», попросив не обращать внимания на подобные заявления

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас, комментируя слова депутата Госдумы Андрея Колесника («Единая Россия») о том, что мораторий на смертную казнь можно было бы отменить для «предателей», попросил не обращать внимания на подобные заявления.

«Не обращайте внимания. Поток сознания», — написал сенатор в телеграм-канале.

Колесник, член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комментируя заочные приговоры по делам о фейках о российских военных, высказал мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что за «предательство» можно было бы использовать и «эту исключительную меру наказания». «Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная Дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», — сказал единоросс.

По его словам, одно дело, когда «просто сбежали» из страны, а другое — когда «работают против России» и ведут «информационную войну» против нее. «Это посерьезнее оружия, в иной раз. Злые языки страшнее пистолета», — отметил он.

В начале февраля Басманный суд Москвы по делам о фейках о российской армии заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к восьми годам лишения свободы и блогера Веронику Белоцерковскую (также признана иноагентом) к девяти годам.

В начале января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев писал в телеграм-канале, что «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству» нужно поступать «по закону». «А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — считает он. Медведев напомнил о «тихих группах безукоризненно незаметных людей, результативно исполняющих» эти правила. Кроме того, он не исключал возвращения смертной казни без внесения изменений в Основной закон при изменении позиции Конституционного суда.

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Президент Владимир Путин заявлял о неизменности позиции по поводу отмены моратория на смертную казнь, сославшись на точку зрения главы Конституционного суда Валерия Зорькина. Тот говорил, что для этого нужно переписать Конституцию.

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Елена Чернышова
Андрей Клишас смертная казнь
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