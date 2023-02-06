Суд заочно приговорил Белоцерковскую к 9 годам колонии

По версии следствия, блогер разместила в соцсетях «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей»

Ника Белоцерковская (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в реестр иноагентов) к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Кроме того, Белоцерковской сроком на пять лет запретили администрировать сайты. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Такой срок для Белоцерковской запрашивало обвинение. Дело против блогера завели в марте прошлого года. Максимальный срок по статье о публичном распространении фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК) составляет 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Белоцерковская разместила в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) ряд постов, где «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

В Следственном комитете отмечали, что Белоцерковская находится за границей, в мае она была объявлена в розыск и заочно арестована. В июне Басманный суд арестовал ее имущество — квартиру и машино-место в Москве, а также жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.