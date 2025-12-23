SZ узнал об отношении Германии к желанию Макрона позвонить Путину

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Берлин сдержанно отреагировал на планы президента Франции Эмманюэля Макрона провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер, комментируя ситуацию, заявил, что в Берлине «приняли к сведению» информацию о намерениях Макрона позвонить Путину, однако подтверждений разговора пока нет. SZ отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц не считает предложение Макрона «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

Ранее Эмманюэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией. По его словам, европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца», поэтому Европе необходимо «задуматься о гарантиях безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». «Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — сказал он.

В администрации президента Франции поприветствовали ответ Кремля. Однако в администрации подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.