Политика⁠,
0

SZ узнал об отношении Германии к желанию Макрона позвонить Путину

SZ узнал об отношении Германии к желанию Макрона позвонить Путину
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Берлин сдержанно отреагировал на планы президента Франции Эмманюэля Макрона провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер, комментируя ситуацию, заявил, что в Берлине «приняли к сведению» информацию о намерениях Макрона позвонить Путину, однако подтверждений разговора пока нет. SZ отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц не считает предложение Макрона «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

Финский политик прокомментировал призыв Макрона к диалогу с Путиным
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее Эмманюэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией. По его словам, европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца», поэтому Европе необходимо «задуматься о гарантиях безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». «Если есть обоюдная политическая воля, то это [заявление] можно только положительно оценить», — сказал он.

В администрации президента Франции поприветствовали ответ Кремля. Однако в администрации подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.

Анастасия Карева
Эмманюэль Макрон Франция Владимир Путин Россия Германия Фридрих Мерц телефонный разговор диалог переговоры Европа
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
