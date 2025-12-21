 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном

В Париже поприветствовали готовность Путина к диалогу с Макроном
Сюжет
Военная операция на Украине
Елисейский дворец приветствует готовность Путина к диалогу с Макроном, но подчеркивает необходимость полной прозрачности для Зеленского и европейских союзников. Макрон заявил о возможной пользе от такого диалога после саммита ЕС
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images)

В администрации президента Франции Эмманюэля Макрона поприветствовали готовность российского лидера Владимира Путина к диалогу с французским коллегой, пишет Le Mondе со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом в администрации подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.

«Мы приветствуем то, что Кремль публично согласился с таким подходом. В ближайшие дни мы примем решение о наилучшем способе дальнейших действий», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков до этого заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля».

Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном с условием
Политика

После саммита Евросоюза в Брюсселе 18-19 декабря, на котором было принято решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах, Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

Французский лидер отметил, что и европейцы, и украинцы заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов. С похожим заявлением он выступил в июне, призвав Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, поскольку она не может находиться «в постоянной эскалации», вооружаясь без конца.

Макрон — не единственный лидер, который говорил о будущем диалоге с Россией. Так, в апреле 2025 года финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, позднее он уточнил, что о восстановлении диалога можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

Путин ранее говорил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться. Он отмечал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Песков также заявлял, что рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог. При этом, когда отношения России и стран Европы наладятся, потребуется обсудить в том числе вопросы гарантий безопасности, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Эмманюэль Макрон Франция Владимир Путин Кремль
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном с условием
Политика
Глава разведки США опровергла данные Reuters о планах Путина по Украине
Политика
WSJ раскрыла, какое условие поставили Уиткоффу для встречи с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса Общество, 16:24
Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе Политика, 16:22
Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством Политика, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Депутат извинился за грубую критику конкурса «Молодежная столица России» Общество, 15:55
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Минобороны рассказало о новой тактике танкистов при прорыве в ДНР Политика, 15:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Росздравнадзор проверит данные о впавшем в кому советнике главы HH.ru Общество, 15:20
Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками перед Рождеством Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном Политика, 15:13
Кержаков опубликовал ответ ФИФА по спорному голу в матче с Германией Спорт, 15:11
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05