В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном

Елисейский дворец приветствует готовность Путина к диалогу с Макроном, но подчеркивает необходимость полной прозрачности для Зеленского и европейских союзников. Макрон заявил о возможной пользе от такого диалога после саммита ЕС

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung via Getty Images)

В администрации президента Франции Эмманюэля Макрона поприветствовали готовность российского лидера Владимира Путина к диалогу с французским коллегой, пишет Le Mondе со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом в администрации подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.

«Мы приветствуем то, что Кремль публично согласился с таким подходом. В ближайшие дни мы примем решение о наилучшем способе дальнейших действий», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков до этого заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля».

После саммита Евросоюза в Брюсселе 18-19 декабря, на котором было принято решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах, Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

Французский лидер отметил, что и европейцы, и украинцы заинтересованы в поиске подходящей основы для возобновления таких контактов. С похожим заявлением он выступил в июне, призвав Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, поскольку она не может находиться «в постоянной эскалации», вооружаясь без конца.

Макрон — не единственный лидер, который говорил о будущем диалоге с Россией. Так, в апреле 2025 года финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, позднее он уточнил, что о восстановлении диалога можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

Путин ранее говорил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться. Он отмечал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Песков также заявлял, что рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог. При этом, когда отношения России и стран Европы наладятся, потребуется обсудить в том числе вопросы гарантий безопасности, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров.