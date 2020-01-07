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Гибель Сулеймани ,  
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Зариф пообещал США пропорциональный ответ на убийство Сулеймани

Иран пропорционально ответит США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что убийство Сулеймани равносильно вооруженному нападению на Иран, поэтому Тегеран даст пропорциональный ответ. «Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп», — добавил Зариф, имея ввиду заявление Трампа о том, что США готовы ударить по 52 целям Ирана, включая культурные объекты. Зариф добавил, что Трамп готов нарушить международное право и совершить военное преступление, так как «нападение на культурные объекты является военным преступлением».

В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Политика

В ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате американского ракетного удара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Пентагон заявил, что удар был нанесен с целью «оборонительных действий». Власти США утверждают, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем ближневосточном регионе.

Тегеран счел действия США «актом международного терроризма» и пообещал отомстить. В частности, Иран заявил, что планирует нанести ответный удар по американским объектам. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, Тегеран рассматривает 13 сценариев возможного ответа на убийство Сулеймани.

В то же время Трамп сообщил, что в случае нападения Тегерана США будут готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране. Он не сказал, о каких объектах может идти речь, но отметил, что некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры».

Теги: Джавад Зариф, Касем Сулеймани, зеркальный ответ
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