Зариф пообещал США пропорциональный ответ на убийство Сулеймани

Иран пропорционально ответит США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что убийство Сулеймани равносильно вооруженному нападению на Иран, поэтому Тегеран даст пропорциональный ответ. «Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп», — добавил Зариф, имея ввиду заявление Трампа о том, что США готовы ударить по 52 целям Ирана, включая культурные объекты. Зариф добавил, что Трамп готов нарушить международное право и совершить военное преступление, так как «нападение на культурные объекты является военным преступлением».

В ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате американского ракетного удара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Пентагон заявил, что удар был нанесен с целью «оборонительных действий». Власти США утверждают, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем ближневосточном регионе.

Тегеран счел действия США «актом международного терроризма» и пообещал отомстить. В частности, Иран заявил, что планирует нанести ответный удар по американским объектам. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, Тегеран рассматривает 13 сценариев возможного ответа на убийство Сулеймани.