Белый дом допустил рассекречивание данных об угрозах со стороны Сулеймани

Обнародовать эту информацию Трампа призвали сенаторы-демократы. Советник президента не исключила такую возможность, однако обвинила их в нападках на главу Белого дома

Келлиэнн Конуэй (Фото: Andrew Harnik / AP)

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, выступая на брифинге в Белом доме, заявила, что Вашингтон может в скором времени рассекретить разведывательную информацию об угрозах, которые исходили от убитого на прошлой неделе иранского генерала Касема Сулеймани. Трансляцию общения Конуэй с журналистами вел телеканал C-Span.

«Это возможно», — сказала она, отвечая на вопрос, будут ли США обнародовать данные о том, что именно готовил Сулеймани против Соединенных Штатов.

Также советник раскритиковала совместное письмо сенаторов-демократов Чака Шумера и Боба Менендеса, призвавших американского президента Дональда Трампа рассекретить разведывательные данные, на основе которых было принято решение провести операцию против Сулеймани. Как отметила Конуэй, конгресс должен «праздновать, а не очернять» смерть иранского генерала, который, по ее словам, в одиночку несет ответственность за гибель сотен американцев и ранения тысяч других.

Кроме того, она заявила, что представители Демократической партии в конгрессе не будут удовлетворены тем фактом, что администрация Трампа на текущей неделе проведет для них брифинг по операции, проведенной против Сулеймани. Советник добавила, что президент США открыт к проведению встреч с демократами и совместному обсуждению убийства иранского генерала. «Доказать конгрессу [оправданность проведения операции], и вы считаете, это их удовлетворит? Похоже, они защищают Сулеймани и нападают на президента [Трампа], и в этом их вина. Я немного устала от преклонения [демократов] перед теми, кого президент устраняет», — заключила Конуэй.