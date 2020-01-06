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Гибель Сулеймани ,  
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Белый дом допустил рассекречивание данных об угрозах со стороны Сулеймани
Обнародовать эту информацию Трампа призвали сенаторы-демократы. Советник президента не исключила такую возможность, однако обвинила их в нападках на главу Белого дома
Келлиэнн Конуэй   (Фото: Andrew Harnik / AP)

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, выступая на брифинге в Белом доме, заявила, что Вашингтон может в скором времени рассекретить разведывательную информацию об угрозах, которые исходили от убитого на прошлой неделе иранского генерала Касема Сулеймани. Трансляцию общения Конуэй с журналистами вел телеканал C-Span.

«Это возможно», — сказала она, отвечая на вопрос, будут ли США обнародовать данные о том, что именно готовил Сулеймани против Соединенных Штатов.

«Так начинаются войны»: иностранные СМИ — о гибели Сулеймани
Политика

Также советник раскритиковала совместное письмо сенаторов-демократов Чака Шумера и Боба Менендеса, призвавших американского президента Дональда Трампа рассекретить разведывательные данные, на основе которых было принято решение провести операцию против Сулеймани. Как отметила Конуэй, конгресс должен «праздновать, а не очернять» смерть иранского генерала, который, по ее словам, в одиночку несет ответственность за гибель сотен американцев и ранения тысяч других.

Кроме того, она заявила, что представители Демократической партии в конгрессе не будут удовлетворены тем фактом, что администрация Трампа на текущей неделе проведет для них брифинг по операции, проведенной против Сулеймани. Советник добавила, что президент США открыт к проведению встреч с демократами и совместному обсуждению убийства иранского генерала. «Доказать конгрессу [оправданность проведения операции], и вы считаете, это их удовлетворит? Похоже, они защищают Сулеймани и нападают на президента [Трампа], и в этом их вина. Я немного устала от преклонения [демократов] перед теми, кого президент устраняет», — заключила Конуэй.

WP сообщила о многомесячных уговорах Трампа убить Сулеймани
Политика

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела со стороны США близ Багдада. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала «террористом номер один в мире». Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в администрации США, писала, что Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани вопреки данным разведки. Она, по сведениям издания, пришла к выводу, что атаки на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал совершить Сулеймани, не были неизбежны. При этом детально об угрозах Сулеймани против США ни СМИ, ни американские власти пока не сообщали.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белый дом, Касем Сулеймани
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