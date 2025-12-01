 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Белый дом связал прекращение помощи Украине с коррупционным скандалом

Левитт: США прекратили бесконечную помощь Украине из-за злоупотреблений
Военная операция на Украине
Дело Тимура Миндича
США прекратили «бесконечную» выдачу Украине чеков и сохранили лишь схему поставок оружия через НАТО, поскольку считают, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли, заявила Левитт, комментируя коррупционный скандал

Президент США Дональд Трамп прекратил «бесконечную» помощь Украине, так как убежден, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге, который шел на канале американской администрации.

Левитт попросили прояснить, как администрация США относится к коррупционным расследованиям на Украине.

«Я думаю, президент достаточно ясно дал понять, когда он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной, и что он не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны», — сказала она.

В этом контексте Левитт отметила, что США продают НАТО оружие, которое потом отправляется на Украину.

«Это совершенно иная ситуация по сравнению с тем, когда американский народ выписывает незаполненные чеки на ведение войны в очень далекой стране», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО за счет стран Европы, и уже блок отправляет его Украине. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL). Россия осуждает военную помощь Киеву и указывает, что это затягивает конфликт.

Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Эмманюэль Макрон

О прекращении финансирования украинской армии Белый дом объявил в конце ноября. В том же месяце в доме Андрея Ермака — уже бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского — провело обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это было сделано в рамках масштабного расследования о хищениях в энергетическом секторе.

Через обналичивающий центр в Киеве могли отмыть до $100 млн, подозревают детективы. Ермак участвовал в подготовке законопроекта, который критиковали за попытку ограничить независимость НАБУ. По данным НАБУ, он фигурирует в материалах дела под псевдонимом Али-Баба и связан с бизнесменом, соратником украинского лидера Тимуром Миндичем, которого считают организатором схемы. Миндич бежал из страны, а Ермак был отправлен Зеленским в отставку.

Коррупционный скандал вызвал резкую реакцию в некоторых странах, в частности, в Польше и Венгрии. Европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отметил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна искоренить коррупцию среди политического и бизнес-истеблишмента.

Трамп после встречи американской и украинской делегаций 30 ноября заявил, что «у Украины есть несколько сложных маленьких проблем», имея в виду отставку Андрея Ермака. Он также отметил, что коррупционный скандал «не способствовал» мирным переговорам.

Персоны
Татьяна Зыкина
Кэролайн Левитт Дональд Трамп коррупция США Украина
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
