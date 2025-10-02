Поставка Украине американских ракет будет означать новый серьезный виток напряженности, заявил Песков. Он уверен, что ситуация на фронте не изменится, поскольку «волшебной пилюли» нет

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Украина, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

«Очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — сказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в Москве также заметили недавние заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь России. «Это, конечно, достаточно опасный симптом <...> Случись это — это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватного ответа с российской стороны», — добавил он.

От том, что США изучают возможность поставок Украине ракет типа Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью 800 км, накануне сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты, решение по этому вопросу еще не принято, но Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь.

Кроме того, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать сведения WSJ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прежде отмечал, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине новую систему вооружения, которая, по его словам, «заставит сесть за стол переговоров» Владимира Путина. Он также пригрозил Москве ударами американским дальнобойным оружием.

Президент Владимир Путин в 2024 году заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.