 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков — о поставках оружия Украине: «никакой волшебной пилюли нет»

Сюжет
Военная операция на Украине
Поставка Украине американских ракет будет означать новый серьезный виток напряженности, заявил Песков. Он уверен, что ситуация на фронте не изменится, поскольку «волшебной пилюли» нет
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Украина, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

«Очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — сказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в Москве также заметили недавние заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь России. «Это, конечно, достаточно опасный симптом <...> Случись это — это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватного ответа с российской стороны», — добавил он.

WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет
Политика
Фото:US Navy / Global Look Press

От том, что США изучают возможность поставок Украине ракет типа Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью 800 км, накануне сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты, решение по этому вопросу еще не принято, но Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь. 

Кроме того, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать сведения WSJ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прежде отмечал, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обратился к Трампу с просьбой предоставить Украине новую систему вооружения, которая, по его словам, «заставит сесть за стол переговоров» Владимира Путина. Он также пригрозил Москве ударами американским дальнобойным оружием.

Президент Владимир Путин в 2024 году заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Tomahawk Дмитрий Песков Украина США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины
Политика
FT узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет на Украине
Политика
Военная операция на Украине. Карта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
«Полипласт» принял участие в промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 17:55
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя Политика, 17:55
Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков Город, 17:47
В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони Общество, 17:46
Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября Инвестиции, 17:42
Цены азотных удобрений пошли вниз. Что это значит для экспорта из РоссииПодписка на РБК, 17:41
Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке Политика, 17:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
KGM в два раза увеличил продажи в России в сентябре Авто, 17:35
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал Политика, 17:32
На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз Спорт, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере Общество, 17:28
Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян Политика, 17:28
ФАС после жалоб потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения Бизнес, 17:25