Дерипаска предрек конец санкциям из-за роста объема операций в юанях

Бизнесмен предположил, что количество операций в китайской валюте через четыре года превзойдет количество операций в евро. «И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — заявил он

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Двукратный рост объема транзакций в мире в юанях за последний год говорит «о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики», считает основатель «Русала» Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).

Он предположил, что количество операций в китайской валюте через четыре года превзойдет количество операций в евро. «И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением», — написал миллиардер в телеграм-канале.

Так он прокомментировал статью в Financial Times, в которой говорится, что, несмотря на ослабление юаня по отношению к доллару в 2023 году, доля китайской валюты в трансграничных платежах увеличилась с 1,9% в январе до 3,6% в октябре. По сравнению с долей доллара (47,25%) и евро (23,36%) в расчетах она остается низкой, однако ее рост «может указывать на перемены».

Бизнесмен находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Юань в сентябре, согласно данным SWIFT, вытеснил евро со второго места среди основных валют в расчетах через эту международную систему. Доля китайской валюты составила 5,80 против 4,82% в августе, когда она занимала третье место в топ-10. Евро в сентябре опустился на третье место с долей 5,43 против 6,43% в августе. Основной валютой для операций оставался доллар с долей 84,15%. В ноябре первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что на юань и рубль приходится около 95% расчетов между Китаем и Россией.

В апреле Дерипаска, говоря об увеличении мирового госдолга, подчеркивал особую роль США, которые, по его мнению, «абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты» и теперь «сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов». Этот крах будет означать «полное разрушение не только существующей мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка».

Предприниматель также полагает, что к концу 2020-х глобальные расчеты станут более диверсифицированными из-за упадка доллара в качестве ключевой мировой валюты. По его словам, «это уже будет мир без гегемона». «Жаль только, что наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ», — отметил Дерипаска.