Юань сместил евро со второго места среди основных валют в расчетах SWIFT

Юань занял второе место после доллара в топ-10 по расчетам через SWIFT

Евро опустился на третье место с долей 5,43% в торговых расчетах через SWIFT. Основной валютой для операций остается доллар с долей в 84,15%

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Китайский юань занял второе место среди наиболее популярных валют в торговых расчетах через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT, следует из статических данных организации.

Доля юаня в сентябре в расчетах через систему составила 5,80% после 4,82% в августе (тогда китайская валюта занимала третье место в топ-10). Евро в сентябре опустился на третье место с долей 5,43% после 6,43% в августе, следует из материалов SWIFT.

Наибольшая доля в торговых расчетах остается за долларом. Позиции американской валюты в сентябре (доля в 84,15%) укрепились по сравнению с августом (83,95%).

В Топ-10 основных валют для торговых расчетов через SWIFT также входят японская иена (1,40%), каждая из долей остальных валют в списке (саудовский риал, индонезийская рупия, тайский бат, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и британский фунт стерлингов) не превышает 1%.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) — это международная система передачи финансовых сообщений, которая унифицирует денежные переводы и делает их безопасными. Система существует с 1973 года. К ней подключены свыше 11 тыс. участников в 200 странах. До 2022 года единственной страной, которую отключали от SWIFT, был Иран. После начала военной операции на Украине аналогичная мера была принята в отношении большинства крупных российских банков. В России с 2014 года действует аналог SWIFT — созданная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин призывал подключить российские банки к китайской системе банковских переводов Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Последняя существует с 2015 года, в отличие от SWIFT является платежной системой и была задумана для интернационализации юаня.

После введения западных санкций в 2022 году президент Владимир Путин назвал доллар и евро скомпрометировавшими себя валютами и заявил, что вести расчеты в них для России «не имеет уже никакого смысла». Глава государства также говорил, что Москва готова переходить на расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

По состоянию на июль 2023 года доля рубля и валют дружественных стран (к недружественным отнесены США, страны ЕС и их союзники) в экспорте достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте составила 69% (вдвое больше, чем в начале 2022-го), сообщали РБК в Минэконмразвития (МЭР).

Наиболее значимым в первую половину 2023 года стал юань. Так, по данным МЭР, 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в этой валюте. На нее также приходится и 25% от всего оборота с остальным миром в этот же период.