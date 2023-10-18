 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Юань сместил евро со второго места среди основных валют в расчетах SWIFT

Юань занял второе место после доллара в топ-10 по расчетам через SWIFT
Евро опустился на третье место с долей 5,43% в торговых расчетах через SWIFT. Основной валютой для операций остается доллар с долей в 84,15%
Евро/Доллар EUR/USD $1,055 -0,36% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽102,738 -0,76% Купить
Фото: VCG / Getty Images
Фото: VCG / Getty Images

Китайский юань занял второе место среди наиболее популярных валют в торговых расчетах через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT, следует из статических данных организации.

Доля юаня в сентябре в расчетах через систему составила 5,80% после 4,82% в августе (тогда китайская валюта занимала третье место в топ-10). Евро в сентябре опустился на третье место с долей 5,43% после 6,43% в августе, следует из материалов SWIFT.

Наибольшая доля в торговых расчетах остается за долларом. Позиции американской валюты в сентябре (доля в 84,15%) укрепились по сравнению с августом (83,95%).

В Топ-10 основных валют для торговых расчетов через SWIFT также входят японская иена (1,40%), каждая из долей остальных валют в списке (саудовский риал, индонезийская рупия, тайский бат, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и британский фунт стерлингов) не превышает 1%.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) — это международная система передачи финансовых сообщений, которая унифицирует денежные переводы и делает их безопасными.

Система существует с 1973 года. К ней подключены свыше 11 тыс. участников в 200 странах. До 2022 года единственной страной, которую отключали от SWIFT, был Иран. После начала военной операции на Украине аналогичная мера была принята в отношении большинства крупных российских банков.

В России с 2014 года действует аналог SWIFT — созданная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин призывал подключить российские банки к китайской системе банковских переводов Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Последняя существует с 2015 года, в отличие от SWIFT является платежной системой и была задумана для интернационализации юаня.

После введения западных санкций в 2022 году президент Владимир Путин назвал доллар и евро скомпрометировавшими себя валютами и заявил, что вести расчеты в них для России «не имеет уже никакого смысла». Глава государства также говорил, что Москва готова переходить на расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Читайте на РБК Pro
Как создать контентную воронку, которая действительно продает
Возвращение в нулевые: почему не хватает складов в Узбекистане и Киргизии
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

По состоянию на июль 2023 года доля рубля и валют дружественных стран (к недружественным отнесены США, страны ЕС и их союзники) в экспорте достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте составила 69% (вдвое больше, чем в  начале 2022-го), сообщали РБК в Минэконмразвития (МЭР).

Наиболее значимым в первую половину 2023 года стал юань. Так, по данным МЭР, 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в этой валюте. На нее также приходится и 25% от всего оборота с остальным миром в этот же период.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
юань Китай валютные расчеты торговля SWIFT
Материалы по теме
Reuters узнал о недовольстве Индии из-за оплаты российской нефти в юанях
Бизнес
ЦБ поставил курс юаня выше доллара и евро
Финансы
Бразилия предложила Аргентине перейти на юань в двусторонней торговле
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 16:41
Вирусологи оценили прогнозы тройной эпидемии вирусов в этом сезоне Общество, 18:06
Как проводить онлайны эффективно и безопасно для ментального здоровья РБК и SberJazz, 17:53
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Минкульт предложил выдавать президентские гранты театрам из ДНР и ЛНР Политика, 17:49
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 17:45
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 17:44
ХАМАС обвинил Израиль в угрозах перед ударом по госпиталю в секторе Газа Политика, 17:42
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чем отличается кредитная карта от дебетовой и какую выбрать Инвестиции, 17:41
Экс-глава Омской области перешел на работу в концерн «Уралвагонзавод» Бизнес, 17:38
Ynet сообщил об эвакуации посольств Израиля после протестов Политика, 17:33
Юань сместил евро со второго места среди основных валют в расчетах SWIFT Финансы, 17:30
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 17:30
Российский чемпион Олимпиады отреагировал на санкции за флаг Палестины Спорт, 17:20
Путин прибыл в Китай со своим автомобилем Aurus Senat Политика, 17:11