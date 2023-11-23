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Экономика ,  
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Дерипаска предрек «удар попы об лед» в ситуации с доходами бюджета

Дерипаска сравнил ситуацию с доходами бюджета в 2024 году с «ударом попы об лед»
Бюджет в 2024 году может недосчитаться 10–12 трлн руб. из-за «задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма», считает бизнесмен. Выходом из «капкана» он назвал серьезные экономические изменения
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть «как удар попы об лед», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).

«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка» (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — написал он в телеграм-канале.

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Политика
Олег Дерипаска

На этой неделе глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты регионов и внебюджетные фонды) с января по октябрь 2023 года составили 37,6 трлн руб. Это на 3,6 трлн руб. больше налогов и сборов, чем за аналогичный период прошлого года. На вопрос Путина, удастся ли к концу года достичь 46 трлн руб., Егоров ответил, что для этого есть все основания.

По мнению Дерипаски, бюджет в следующем году может недосчитаться 10–12 трлн руб. Среди причин бизнесмен назвал «задавленный экономический рост и самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии».

Выйти из этого «капкана» можно только путем «серьезных экономических изменений, на которые, по-видимому, нет пока воли», полагает он.

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Доходы в следующем году запланированы в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб., дефицит — 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., а расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

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Дерипаска в сентябре говорил, что Россия выдержала давление западных стран и пережила попытку изолировать ее. Санкции он называл инструментом XIX века, который не показывает эффективности. Бизнесмен также заявил, что российская экономика получила «глобальный шанс, такой же как и в 1990-е годы». Окно возможностей он связывал с наращиванием поставок в Азию и Африку и ожиданиями, что из этих стран будет приток инвестиционного капитала. Предприниматель находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

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Теги
Елена Чернышова
Олег Дерипаска доходы бюджета

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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