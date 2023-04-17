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Дерипаска заявил, что США заигрались со статусом доллара

Дерипаска: рост процентных ставок грозит дисбалансом мировой финансовой системы
Ситуация с госдолгом достигла критической точки уже не только в США, заявил Дерипаска. По его словам, это знак развивающимся странам, которые могут оказаться «в глубочайшей долговой яме»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Увеличение мирового госдолга и рост процентных ставок приведут к разбалансировке глобальной финансовой системы, заявил в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.

Он отметил, что мировой долг превысил $290 трлн. Причем ситуация с объемом заимствований стала критической не только в США, которые в прошлом году потратили на обслуживание кредитов $475 млрд, а в 2025-м могут, по прогнозам, направить до $767 млрд. В первую очередь происходящее является сигналом для всех развивающихся стран, что они рискуют «оказаться в глубочайшей долговой яме» без возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга, заявил Дерипаска.

«Рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов, и ситуация вполне может выйти из-под контроля», — предупредил он.

По мнению предпринимателя, сложившегося «безумия с идущей вразнос мировой финансовой системой» можно было бы избежать, если бы существовали «по-настоящему действенные механизмы урегулирования споров между странами в рамках международной правовой системы». «Нужна, конечно, прагматичная реформа ООН и остальных институтов», — считает он.

При этом Дерипаска подчеркнул особую роль США, которые, по его словам, «абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты». В результате США теперь «сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов, и ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года», написал бизнесмен. «А крах американских государственных финансов будет означать полное разрушение не только существующей мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка», — заключил он.

Таким образом Дерипаска прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. В нем ожидают, что в ближайшие годы власти крупнейших мировых экономик, в особенности Китая и США, увеличат заимствования на фоне роста расходов в связи со старением населения и переходом на зеленую энергетику. Кроме того, ожидаемый рост госдолга в МВФ частично связывают с высокими процентными платежами по госдолгу после повышения процентных ставок центробанками для борьбы с высокой инфляцией, пишет The Wall Street Journal.

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По прогнозу МВФ, в 2023 году мировой госдолг достигнет суммы, эквивалентной 93,3% мирового ВВП, а затем постепенно поднимется до 99,6% в 2028 году. Для сравнения: в 2018 году объем мирового госдолга составлял 82,8%, в 2020 году он достиг пика в 99,7% мирового ВВП.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Олег Дерипаска Госдолг США процентные ставки
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