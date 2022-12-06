В Россию вернулись 60 пленных военнослужащих

Информацию позднее подтвердили в Министерстве обороны. Военных доставят в Москву на лечение и реабилитацию

Шамсаил Саралиев (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев («Единая Россия») сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. По его данным, домой вернутся 60 военнослужащих-россиян.

«Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны. На Родину возвращаются 60 российских военнослужащих», — написал депутат в телеграм-канале.

В Минобороны позднее подтвердили эту информацию, заявив, что пленным грозила «смертельная опасность», передал ТАСС. В ведомстве добавили, что военные будут доставлены в Москву на лечение и реабилитацию.

Саралиев отметил, что формирует общий свод всех обращений от родственников находящихся в плену военных. «Мы с помощниками все данные систематизируем, формируем списки военнопленных и передаем их в Министерство обороны для включения в списки на обмен. Минобороны России проводит действительно огромный объем работы по обмену военнопленными», — сказал он.

Депутат сообщил, что он к нему и его коллеге по палате «каждый день поступают обращения от членов семей наших военнослужащих, находящихся в плену». «Отвечаем по мере возможности, и наш основной ответ — это конкретная работа по каждому бойцу. К примеру, из тех военнослужащих, кто вернулся домой в результате прошлых обменов, более 50% фамилий тех, чьи родственники обратились к нам, в Государственную думу», — написал парламентарий.

В последний раз Россия и Украина производили сравнимый по масштабам обмен пленными 1 декабря. Тогда о факте обмена сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в составе группы пленных были 12 бойцов из Донецкой народной республики, восемь — из Луганской народной республики. На Украину были отправлены 50 украинских военных.

Минобороны сообщало, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие были доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Военным также оказали медицинскую и психологическую помощь.

В ноябре Москва и Киев регулярно сообщали об обмене военнопленными. 23 ноября состоялся обмен по формуле «35 на 36», 24 ноября — «50 на 50», 25 ноября — «9 на 9». Также о возвращении из украинского плена 23 человек 28 ноября рассказывал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.