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Военная операция на Украине ,  
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Стрелков рассказал о неудачной попытке поучаствовать в спецоперации

Игорь Стрелков рассказал, как ему в третий раз не дали поучаствовать в операции на Украине
В октябре Игорь Стрелков вступил в ВС ДНР добровольцем, но, как выяснилось, его зачислили в армию всего на один день, а потом он больше месяца находился в составе формирования незаконно. Узнав об этом, Стрелков вернулся в Москву
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) вернулся в Москву и рассказал в своем телеграм-канале, что его «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной.

18 октября Стрелков сообщил, что с 14-го числа находится в армии. Теперь он уточнил, что в тот день написал заявление о добровольной мобилизации в вооруженные силы ДНР и сразу был зачислен «в состав маршевой роты N-ской мотострелковой бригады 1 корпуса НМ (Народной милиции. — РБК) ДНР для последующего направления в N-ский батальон N-ского стрелкового полка». Экс-министр обороны республики получил временное удостоверение и несколько раз был в рабочих командировках в Донецке.

«До меня (неофициально) довели информацию, что «несогласованное» зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования», но заверили, что этот вопрос «будет со временем решен», а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового», — отметил Стрелков.

Некоторое время он находился на военном полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона, а в ноябре отправился «в район расположения основных сил N-ского полка» в Сватово, «где чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности начштаба батальона, касающиеся подготовки к его предстоящему боевому применению на фронте». Стрелков указал, что за время его пребывания там место расположения подразделения ни разу не подвергалось обстрелам, хотя до этого удары по населенному пункту и его окрестностям наносились неоднократно.

Вскоре он вернулся на полигон, а в конце ноября «с удивлением выяснил», что не занимает должности в своем батальоне и никак не числится «в штатах N-ского полка». «Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) меня тоже давно нет», — добавил он. По словам Стрелкова, выяснилось, что в полк его зачислили на один день: утром внесли в списки, а вечером исключили, при этом никаких приказов об этом не было. Поэтому с октября по конец ноября он находился в составе формирования, носил оружие и выезжал в зону спецоперации незаконно, но никто ему об этом не сказал.

«Установление всех указанных обстоятельств сделало дальнейшее мое пребывание в N-ском полку невозможным», — заключил Стрелков. Он сдал оружие и боеприпасы, уладил некоторые «насущные вопросы» и поздно вечером 5 декабря вернулся в Москву.

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Стрелков опубликовал фото временного удостоверения, выданного ему после зачисления в вооруженные силы. В графе «воинское звание» указано «полковник», в графе «занимаемая воинская должность» — «гранатометчик». Удостоверение выдано 14 октября, а действительно до 14 апреля следующего года. На нем стоят печати Народной милиции и подпись начальника отдела военкомата по Старобешевскому району.

Стрелков — гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. Он участвовал в конфликте на Украине в 2014 году, с мая по август возглавлял Минобороны ДНР, а после сложил с себя полномочия и вернулся в Россию.

В 2020 году Киев обвинил Стрелкова в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе. Его объявили в розыск.

После начала российской военной операции на Украине, в августе этого года, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что Стрелков пытался попасть в Херсонскую область «по левому паспорту» на имя Сергея Рунова. По данным канала, его задержали и отправили в камеру предварительного заключения в Симферополе. Стрелков опроверг сообщения о своем задержании в Крыму.

После того как Стрелков в октябре сообщил, что находится в армии, Главное управление разведки Минобороны Украины предложило $100 тыс. за его поимку.

17 ноября суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Суд пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое тогда находилось под контролем ДНР. Стрелкова, а также офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и украинского ополченца Леонида Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению.

Стрелков прежде отвергал обвинения в причастности к крушению Boeing. Российское Минобороны утверждает, что сбившая самолет ракета после производства в 1986 году была направлена на Украину и больше в Россию не возвращалась. Комментируя вердикт Гаагского суда, в Кремле напомнили, что Москву не допустили к расследованию катастрофы. МИД России назвал решение «политическим заказом».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Игорь Стрелков ДНР
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