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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Кремль напомнил о недопуске России к расследованию по делу MH17

Дмитрий Песков: Россия сожалеет, что ее не допустили к расследованию дела MH17
Гаагский суд признал виновными двоих россиян и одного украинца, обвиняемых по этому делу. Отстранение Москвы от расследования не способствовало объективности процесса, считает представитель президента Дмитрий Песков
Фото: Piroschka van de Wouw / Getty Images
Фото: Piroschka van de Wouw / Getty Images

Россия сожалеет, что представителей страны не допустили к следствию по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он комментировал приговор, который накануне вынес суд в Гааге.

«Очень важный посыл, основной — то, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности расследования. Что касается самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — заявил Песков.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, погибли. Расследование продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий.

17 ноября Гаагский суд вынес приговор. Суд пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского — и гражданина Украины, ополченца Леонида Харченко, признали виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению и по решению суда должны выплатить родным погибших по меньшей мере €16 млн в качестве компенсации. Россиянина Олега Пулатова, который занимал должность заместителя командира военной разведки ДНР, по делу оправдали.

В МИД России назвали решение суда политическим заказом. Там заявили, что «для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию», а аргументы российской стороны во внимание не принимались. В ведомстве прежде указывали, что международные следователи отстранили Россию от расследования, хотя представители Украины участвовали в нем. «Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения», — добавили в МИДе.

Заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев пообещал, что Москва изучит решение.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Кремль MH17 Гаагский суд крушение Boeing в Донбассе Украина Нидерланды Дмитрий Песков
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